KPSS-2020/10 tercih sonuçları açıklandı
KPSS-2020/10: Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları belli oldu. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini girerek erişebilirler.
31 Ağustos ile 03 Eylül 2020 tarihleri arasında tercihleri yapılan KPSS-2020/10 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri sona erdi.
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2020/10) Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, ''Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Eylül 2020 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.'' denildi.
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SAYISAL BİLGİLER
Öte yandan sonuçların belli olmasıyla KPSS 2020/10 Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler de açıklandı.
KPSS-2020/10 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler için TIKLAYINIZ