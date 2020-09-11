31 Ağustos ile 03 Eylül 2020 tarihleri arasında tercihleri yapılan KPSS-2020/10 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri sona erdi.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2020/10) Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, ''Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Eylül 2020 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.'' denildi.

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SAYISAL BİLGİLER

Öte yandan sonuçların belli olmasıyla KPSS 2020/10 Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler de açıklandı.

KPSS-2020/10 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler için TIKLAYINIZ