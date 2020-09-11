Telefon dolandırıcılarına 240 bin dolarını kaptırdıAÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandıEymen Yusuf: Dahlan BAE'nin maşası olduFETÖ'nün mahrem imamı 5 yıldır saklandığı hücre evinde bulunduBilecik Belediyesi'nden yağmur suyu hatlarında rögar temizliği ve bakımıBordeaux - Lyon maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?10 metrelik kuyuya düşen işçi itfaiye tarafından kurtarıldı: Durumu ağırYLSY açılımı nedir? YLS ne işe yarar? Başvuru şartları neler? Hangi belgeler isteniyor?İstanbul'da Ağustos ayında toplu taşımayı kullanan yolcu sayısı 3 milyon 700 bini geçti  Malta Büyükelçisinden Ankara Ticaret Odası'na ziyaret
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. KPSS-2020/10 tercih sonuçları açıklandı

KPSS-2020/10 tercih sonuçları açıklandı

KPSS-2020/10: Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları belli oldu. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini girerek erişebilirler.

KPSS-2020/10 tercih sonuçları açıklandı

31 Ağustos ile 03 Eylül 2020 tarihleri arasında tercihleri yapılan KPSS-2020/10 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri sona erdi. 

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2020/10) Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, ''Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Eylül 2020 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.'' denildi.

TERCİH SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS-2020/10 tercih sonuçları açıklandı

SAYISAL BİLGİLER 

Öte yandan sonuçların belli olmasıyla KPSS 2020/10 Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler de açıklandı.

KPSS-2020/10 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler için TIKLAYINIZ



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT