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  3. KPSS 2020/11 Sağlık Bakanlığı kadroları için tercih işlemleri başladı

KPSS 2020/11 Sağlık Bakanlığı kadroları için tercih işlemleri başladı

KPSS 2020/11 Sağlık Bakanlığı kadroları için tercih işlemleri bugün itibariyle başladı. Adaylar tercihlerini 10-16 Eylül tarihleri arasında ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından yapabilecek.

KPSS 2020/11 Sağlık Bakanlığı kadroları için tercih işlemleri başladı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ''Kıymetli adaylarımız, KPSS 2020/11 Sağlık Bakanlığı kadroları için tercih işlemlerini başlatıyoruz. Tercihlerinizi 10-16 Eylül tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr‘den yapabilirsiniz. Sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim.'' ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığının bazı kadrolarına, “”Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacakları İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca yerleştirme yapılacak.

TERCİH KILAVUZ YAYIMLANDI

Adaylar, Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/11 Tercih Kılavuzuna saat 10.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS 2020/11 Sağlık Bakanlığı kadroları için tercih işlemleri başladı

,Adaylar tercihlerini, 10 – 16 Eylül 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 16 Eylül 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/11 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KPSS 2020/11 Sağlık Bakanlığı kadroları için tercih işlemleri başladı



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