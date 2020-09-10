KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu | Atama tercihleri nasıl yapılır?
KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayımlandı. Atama tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığının bazı kadrolarına, “”Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacakları İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca yerleştirme yapılacak. İşte detaylar...
KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınması işlemleri başladı. Peki KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı atama tercihleri nasıl yapılır?
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ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Adaylar tercihlerini, 10 – 16 Eylül 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 16 Eylül 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar tercihlerini 10-16 Eylül 2020 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir.
İnternetten tercih gönderme işlemleri 16 Eylül 2020 günü, saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.
3.2 Bu kılavuzda Sağlık Bakanlığının atama yapacağı boş kadroları içeren tablolar yer almaktadır. Tablo-1’de ortaöğretim mezunlarının, Tablo-2’de ön lisans mezunlarının, Tablo-3’te lisans mezunlarının tercih
edebilecekleri kadrolar bulunmaktadır.
3.3 Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadroların bulunduğu tablolardaki “Aranan Nitelik Kodları”
sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece
önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun
olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir.
Tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan
mutlaka emin olunuz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir.
Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi, https://ais.osym.gov.tr adresinden
elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik
yapılamayacaktır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali veya mezuniyet
tarihinde değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.
3.4 Tercih yapmak istediğiniz kadroları belirleyiniz ve 30’u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada kadronun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir.
Tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacak bir tercih listesi oluşturabilirsiniz ancak, üzerinde
çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için
girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır. Sadece
elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır.
3.5 İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresine
giriniz ve “ADAY İŞLEMLERİ” alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve
şifrenizi giriniz.
İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet
adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi
Unuttum” alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen
cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir.
Bu sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar
nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarının aslı ile birlikte
ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine şahsen başvurarak ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek
zorundadır. Adaylar şifrelerini, daha sonraki gerek tercih gerekse sınavlar ile ilgili işlemlerde de
kullanacağından, özenle saklamalıdır. Adayın kişisel bilgisi olan şifreler, başka hiç bir kişiye
verilmemektedir.
3.6 “ADAY İŞLEMLERİ” alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir” alanına
tıkladıktan sonra size ait bazı bilgiler ekrana gelecektir. Bu bilgilerde düzeltme gereği duyuyorsanız
aşağıda 3.7. maddedeki açıklamalara göre hareket ediniz. Sonra hazırlamış olduğunuz tercih listenizdeki
kadro kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız.
Mezun olduğunuz ortaöğretim/ön lisans/lisans programı tercih etmiş olduğunuz kadro için aranan
nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz tercih, sistem tarafından kabul edilmeyecektir.
Tercihlerinizi yaparken bu durumu göz önünde bulundurunuz.
Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız.
Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “Tercihleriniz ……….. tarihinde
ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini görmeniz gerekir. Bu aşamada “Yazdır” alanına tıklayarak bir
çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız.
Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan
birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile
yerleştirme ücretini (20,00 TL) yatıracaklardır. Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme
yapacak olan adaylar için 17 Eylül 2020 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında
e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan
adaylar için 17 Eylül 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre içinde yerleştirme ücretini
yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak, sistemden
silinecek, bu tercihler yerleştirme işlemine alınmayacaktır. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne
sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.
ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi
çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır. Bu kapsamda olan adayların, Şehit/Gazi Yakınlık
Bilgilerini Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) sorgulatarak ÖSYM sistemine işletmiş olmaları
gerekmektedir. Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerini ÖSYM sistemine işletmek isteyen adaylar; T.C. Kimlik
Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş yapıp, PROFİLİM kısmında yer alan
"Sehit/Gazi Yakınlık Bilgilerim" sayfasında bulunan "Sehit/Gazi Yakınlık Bilgilerimi Sosyal Güvenlik
Kurumu’ndan Güncelle" butonuna basarak, bu bilgilerinin ÖSYM sistemine girişini sağlayabileceklerdir.
3.7 Tercih yapmak için ÖSYM’nin ilgili internet sayfasına girdikten sonra ÖSYM kayıtlarında adaya ait
öğrenim düzeyi, mezun olunan program/alan ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir. Adayların
eğitim bilgileri, ortaöğretimde MEB e-okul, yükseköğretimde YÖKSİS ile ÖSYM arşivi kaynaklıdır.
Tercih işlemlerinde ve yerleştirmede Merkezimiz tarafından bu bilgiler kullanılacaktır. Adaylar,
https://ais.osym.gov.tr adresinden eğitim bilgilerini kontrol edebileceklerdir. Eğitim bilgilerinde eksiklik
ve/veya hata olan adaylar, tercih süresi içinde kendi okullarına başvurarak bu bilgilerinin ilgili sistemlerde
düzeltilmesini sağlayacaklardır.
Ortaöğretim için MEB e-okul, yükseköğretim için YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan veya hatalı olan
adaylar okullarının ilgili birimleri ile görüşerek tercih süresi içerisinde bilgi girişlerini yaptırıp
https://ais.osym.gov.tr adresinden bilgi güncellemelerini gerçekleştirdikten sonra tercihlerini
yapabileceklerdir.
MEB e-okul ve YÖKSİS’e dahil olmayan askeri okullar, Bakanlıklara bağlı okullar, yurt dışı vb.
yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar bilgi güncellemelerini (tercih süresinin son günü saat
16.00’ya kadar) ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde güncelleyebilirler. Bu bilgilerin sisteme
işlenebilmesi için adayların, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine şahsen gitmeleri ve giderken
diploma/mezuniyet belgesinin onaylı bir örneği ile nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartını veya geçerlilik
süresi dolmamış pasaportlarının aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Belgede yer alan eğitim
bilgileri, görevli tarafından sisteme girildikten sonra onaylı belge görevli tarafından teslim alınacaktır.
Adaylar, 5,00 TL hizmet ücreti ödeyecektir. Adaylar, eğitim bilgilerini güncelleme işlemlerini, ÖSYM
Sınav Koordinatörlüklerinde resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında yapabileceklerdir. Eğitim
bilgileri alanında yapılacak değişikliklerde onaylı belge, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerince teslim
alınacağından adaylar, bu belgelerinin onaylı örneğini yanlarında bulundurmalıdır. Adayın
yanında, belgenin aslı ile birlikte onaysız bir fotokopisinin bulunduğu durumlarda başvuru merkezi
görevlisi belgenin aslını inceleyerek fotokopi belgeyi onaylayabilecektir. Onaylı belge başvuru
merkezi görevlisi tarafından teslim alınacak, belgenin aslı adaya geri verilecektir. Belgelerin asılları
ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine teslim edilmemelidir.
Tercih işlemleri için Merkezimize gönderilen, diploma/mezuniyet/öğrenim durumu vb. belgelere işlem
yapılmayacaktır. Sadece ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri tarafından yapılacak değişiklikler,
tercih/yerleştirme işlemi için geçerli olacaktır. ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin adresi ÖSYM’nin
internet sayfasında yer alacaktır.
Eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olan adaylar, tercih bildiriminden önce eğitim bilgilerinin
güncellenmesini sağlayacak sonra tercihlerini bildireceklerdir. Tercih bildirdikten sonra eğitim
bilgi değişikliği yapıldığı taktirde, adayların tercih süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr
adresinden tercih güncelleme sayfasına girerek tercihlerini yeniden bildirmeleri gerekmektedir.
Eğitim bilgilerinde yapılmış olan değişiklikler, önceki eğitim bilgisine göre yapılan tercihleri
geçersiz hale getirebilecektir. Bu nedenle adaylar, yeni eğitim durumlarına uygun olarak
tercihlerini güncellemelidirler. Yeni eğitim durumuna uygun olarak tercihlerini güncellemeyen
adayların yerleştirildiği takdirde atamaları yapılmayabilecektir.
MEB e-okul sisteminden ve YÖKSİS’ten elektronik ortamda ÖSYM sistemine aktarılan bilgilerde
değişiklik yapılamayacaktır. Bu bilgiler, MEB e-okul sisteminde ve YÖKSİS’te değiştirildikten sonra
ÖSYM kayıtlarına aday tarafından yansıtılacaktır.
Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip adaylar, aynı anda tüm diplomalarında yazan
program/alanlarına (sistemde kayıtlı bilgileri doğrultusunda) yönelik tercih yapabileceklerdir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruğundan biri “T.C.”, “KKTC” ve/veya “2527 Sayılı Kanun
Kapsamında Bulunanlar” olarak kayıtlı olan adaylar, KPSS’de tercih yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri
Sisteminde uyruk bilgisi “Yabancı Uyruklular” ve/veya “Mavi Kartlı” olarak kayıtlı olan adaylar,
KPSS’de tercih yapamazlar.
SONUÇLAR NE ZAMAN, NEREDEN AÇIKLANACAK?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından
öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara
ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığına elektronik ortamda verilecektir.
Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve Sağlık Bakanlığına postayla herhangi bir belge
gönderilmeyecektir. Sağlık Bakanlığı bu bilgileri elektronik ortamda kendi şifreleri ile edinecektir. Bir
kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan Sağlık Bakanlığına başvuracaklar, atanmak için hangi, evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini ilgili
Bakanlıktan öğreneceklerdir.
ATAMALAR NASIL YAPILACAK?
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan
kadrolara Sağlık Bakanlığınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen
niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adayların atamaları
yapılmayacaktır.