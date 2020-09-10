KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu | Atama tercihleri nasıl yapılır?

KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınması işlemleri başladı. Peki KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı atama tercihleri nasıl yapılır?

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar tercihlerini, 10 – 16 Eylül 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 16 Eylül 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini 10-16 Eylül 2020 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir.

İnternetten tercih gönderme işlemleri 16 Eylül 2020 günü, saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.

3.2 Bu kılavuzda Sağlık Bakanlığının atama yapacağı boş kadroları içeren tablolar yer almaktadır. Tablo-1’de ortaöğretim mezunlarının, Tablo-2’de ön lisans mezunlarının, Tablo-3’te lisans mezunlarının tercih

edebilecekleri kadrolar bulunmaktadır.

3.3 Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadroların bulunduğu tablolardaki “Aranan Nitelik Kodları”

sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece

önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun

olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir.

Tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan

mutlaka emin olunuz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir.

Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi, https://ais.osym.gov.tr adresinden

elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik

yapılamayacaktır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali veya mezuniyet

tarihinde değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.

3.4 Tercih yapmak istediğiniz kadroları belirleyiniz ve 30’u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada kadronun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir.

Tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacak bir tercih listesi oluşturabilirsiniz ancak, üzerinde

çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için

girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır. Sadece

elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır.

3.5 İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresine

giriniz ve “ADAY İŞLEMLERİ” alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve

şifrenizi giriniz.

İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet

adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi

Unuttum” alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen

cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir.

Bu sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar

nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarının aslı ile birlikte

ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine şahsen başvurarak ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek

zorundadır. Adaylar şifrelerini, daha sonraki gerek tercih gerekse sınavlar ile ilgili işlemlerde de

kullanacağından, özenle saklamalıdır. Adayın kişisel bilgisi olan şifreler, başka hiç bir kişiye

verilmemektedir.

3.6 “ADAY İŞLEMLERİ” alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir” alanına

tıkladıktan sonra size ait bazı bilgiler ekrana gelecektir. Bu bilgilerde düzeltme gereği duyuyorsanız

aşağıda 3.7. maddedeki açıklamalara göre hareket ediniz. Sonra hazırlamış olduğunuz tercih listenizdeki

kadro kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız.

Mezun olduğunuz ortaöğretim/ön lisans/lisans programı tercih etmiş olduğunuz kadro için aranan

nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz tercih, sistem tarafından kabul edilmeyecektir.

Tercihlerinizi yaparken bu durumu göz önünde bulundurunuz.

Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız.

Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “Tercihleriniz ……….. tarihinde

ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini görmeniz gerekir. Bu aşamada “Yazdır” alanına tıklayarak bir

çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız.

Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan

birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile

yerleştirme ücretini (20,00 TL) yatıracaklardır. Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme

yapacak olan adaylar için 17 Eylül 2020 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında

e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan

adaylar için 17 Eylül 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre içinde yerleştirme ücretini

yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak, sistemden

silinecek, bu tercihler yerleştirme işlemine alınmayacaktır. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne

sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi

çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır. Bu kapsamda olan adayların, Şehit/Gazi Yakınlık

Bilgilerini Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) sorgulatarak ÖSYM sistemine işletmiş olmaları

gerekmektedir. Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerini ÖSYM sistemine işletmek isteyen adaylar; T.C. Kimlik

Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş yapıp, PROFİLİM kısmında yer alan

"Sehit/Gazi Yakınlık Bilgilerim" sayfasında bulunan "Sehit/Gazi Yakınlık Bilgilerimi Sosyal Güvenlik

Kurumu’ndan Güncelle" butonuna basarak, bu bilgilerinin ÖSYM sistemine girişini sağlayabileceklerdir.



3.7 Tercih yapmak için ÖSYM’nin ilgili internet sayfasına girdikten sonra ÖSYM kayıtlarında adaya ait

öğrenim düzeyi, mezun olunan program/alan ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir. Adayların

eğitim bilgileri, ortaöğretimde MEB e-okul, yükseköğretimde YÖKSİS ile ÖSYM arşivi kaynaklıdır.

Tercih işlemlerinde ve yerleştirmede Merkezimiz tarafından bu bilgiler kullanılacaktır. Adaylar,

https://ais.osym.gov.tr adresinden eğitim bilgilerini kontrol edebileceklerdir. Eğitim bilgilerinde eksiklik

ve/veya hata olan adaylar, tercih süresi içinde kendi okullarına başvurarak bu bilgilerinin ilgili sistemlerde

düzeltilmesini sağlayacaklardır.

Ortaöğretim için MEB e-okul, yükseköğretim için YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan veya hatalı olan

adaylar okullarının ilgili birimleri ile görüşerek tercih süresi içerisinde bilgi girişlerini yaptırıp

https://ais.osym.gov.tr adresinden bilgi güncellemelerini gerçekleştirdikten sonra tercihlerini

yapabileceklerdir.

MEB e-okul ve YÖKSİS’e dahil olmayan askeri okullar, Bakanlıklara bağlı okullar, yurt dışı vb.

yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar bilgi güncellemelerini (tercih süresinin son günü saat

16.00’ya kadar) ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde güncelleyebilirler. Bu bilgilerin sisteme

işlenebilmesi için adayların, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine şahsen gitmeleri ve giderken

diploma/mezuniyet belgesinin onaylı bir örneği ile nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartını veya geçerlilik

süresi dolmamış pasaportlarının aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Belgede yer alan eğitim

bilgileri, görevli tarafından sisteme girildikten sonra onaylı belge görevli tarafından teslim alınacaktır.

Adaylar, 5,00 TL hizmet ücreti ödeyecektir. Adaylar, eğitim bilgilerini güncelleme işlemlerini, ÖSYM

Sınav Koordinatörlüklerinde resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında yapabileceklerdir. Eğitim

bilgileri alanında yapılacak değişikliklerde onaylı belge, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerince teslim

alınacağından adaylar, bu belgelerinin onaylı örneğini yanlarında bulundurmalıdır. Adayın

yanında, belgenin aslı ile birlikte onaysız bir fotokopisinin bulunduğu durumlarda başvuru merkezi

görevlisi belgenin aslını inceleyerek fotokopi belgeyi onaylayabilecektir. Onaylı belge başvuru

merkezi görevlisi tarafından teslim alınacak, belgenin aslı adaya geri verilecektir. Belgelerin asılları

ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine teslim edilmemelidir.

Tercih işlemleri için Merkezimize gönderilen, diploma/mezuniyet/öğrenim durumu vb. belgelere işlem

yapılmayacaktır. Sadece ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri tarafından yapılacak değişiklikler,

tercih/yerleştirme işlemi için geçerli olacaktır. ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin adresi ÖSYM’nin

internet sayfasında yer alacaktır.

Eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olan adaylar, tercih bildiriminden önce eğitim bilgilerinin

güncellenmesini sağlayacak sonra tercihlerini bildireceklerdir. Tercih bildirdikten sonra eğitim

bilgi değişikliği yapıldığı taktirde, adayların tercih süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr

adresinden tercih güncelleme sayfasına girerek tercihlerini yeniden bildirmeleri gerekmektedir.

Eğitim bilgilerinde yapılmış olan değişiklikler, önceki eğitim bilgisine göre yapılan tercihleri

geçersiz hale getirebilecektir. Bu nedenle adaylar, yeni eğitim durumlarına uygun olarak

tercihlerini güncellemelidirler. Yeni eğitim durumuna uygun olarak tercihlerini güncellemeyen

adayların yerleştirildiği takdirde atamaları yapılmayabilecektir.

MEB e-okul sisteminden ve YÖKSİS’ten elektronik ortamda ÖSYM sistemine aktarılan bilgilerde

değişiklik yapılamayacaktır. Bu bilgiler, MEB e-okul sisteminde ve YÖKSİS’te değiştirildikten sonra

ÖSYM kayıtlarına aday tarafından yansıtılacaktır.

Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip adaylar, aynı anda tüm diplomalarında yazan

program/alanlarına (sistemde kayıtlı bilgileri doğrultusunda) yönelik tercih yapabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruğundan biri “T.C.”, “KKTC” ve/veya “2527 Sayılı Kanun

Kapsamında Bulunanlar” olarak kayıtlı olan adaylar, KPSS’de tercih yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri

Sisteminde uyruk bilgisi “Yabancı Uyruklular” ve/veya “Mavi Kartlı” olarak kayıtlı olan adaylar,

KPSS’de tercih yapamazlar.

SONUÇLAR NE ZAMAN, NEREDEN AÇIKLANACAK?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından

öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara

ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığına elektronik ortamda verilecektir.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve Sağlık Bakanlığına postayla herhangi bir belge

gönderilmeyecektir. Sağlık Bakanlığı bu bilgileri elektronik ortamda kendi şifreleri ile edinecektir. Bir

kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan Sağlık Bakanlığına başvuracaklar, atanmak için hangi, evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini ilgili

Bakanlıktan öğreneceklerdir.

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan

kadrolara Sağlık Bakanlığınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen

niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adayların atamaları

yapılmayacaktır.