KPSS 2020/2 tercih ücreti ne kadar? KPSS 2020/2 tercih ücreti hangi bankaya yatırılır?
30 Aralık 2020 tarihinde başlayan KPSS 2020/2 tercihleri için ücret ödenip ödenmeyeceği sorusu gündem oluşturdu. ÖSYM üzerinden yayımlanan KPSS 2020/2 Tercih kılavuzu ile yapılacak olan kamuya memur alımı için KPSS 2020/2 tercih ücreti ne kadar? KPSS 2020/2 tercih ücreti hangi bankaya yatırılır?
1600'den fazla memur kadrosu için yapılacak atamalar ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından gerçekleştiriyor. Yüzlerce kişi devlet kadrolarında yer edinebilme memur olabilme hayali kuruyor. Bu nedenle KPSS 2020/2 tercihleri büyük ilgi görüyor. ÖSYM üzerinden tercih yapacak olan adaylar ücret kısmını göremeyince konuya ilişkin araştırmalar yapmaya başladı. İşte KPSS 2020/2 tercih ücreti ne kadar? KPSS 2020/2 tercih ücreti hangi bankaya yatırılır? sorularının yanıtları...
KPSS 2020/2 TERCİHİ SON GÜN NE ZAMAN?
30 Aralık 2020 tarihinde KPSS 2020/2 Tercih süreci başlayacak. Tercihler 07 Ocak 2021 tarihinde sona erecek.
KPSS 2020/2 Tercih Kılavuzu İçin Ücret Ödenecek mi?
ÖSYM tarafından yapılan her tercih işlemlerinde normal şartlarda adaylardan belirli bir ücret alınıyor. Bu nedenle KPSS 2020/2 tercihleri içinde haklı olarak bazı vatandaşlar ücret alınacağını düşünüyor. Kafa karışıklığına neden konu için net bir bilgi elde edildi. Buna göre, KPSS 2020/2 tercihleri için ücret ödenmeyecek. ÖSYM'den gelen tercih ekranına göre ücret talep edilmediği görülmektedir.
KPSS 2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
KPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmadı. Ancak daha önceki tercih dönemlerine baktığımızda genelde sonuçların 1 ile 2 hafta içinde açıklandığı görülüyor. Bu sebeple sonuçların 14-22 Ocak tarihleri arasında açıklanması öngörülüyor.