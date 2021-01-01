1600'den fazla memur kadrosu için yapılacak atamalar ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından gerçekleştiriyor. Yüzlerce kişi devlet kadrolarında yer edinebilme memur olabilme hayali kuruyor. Bu nedenle KPSS 2020/2 tercihleri büyük ilgi görüyor. ÖSYM üzerinden tercih yapacak olan adaylar ücret kısmını göremeyince konuya ilişkin araştırmalar yapmaya başladı. İşte KPSS 2020/2 tercih ücreti ne kadar? KPSS 2020/2 tercih ücreti hangi bankaya yatırılır? sorularının yanıtları...

KPSS 2020/2 TERCİHİ SON GÜN NE ZAMAN?

30 Aralık 2020 tarihinde KPSS 2020/2 Tercih süreci başlayacak. Tercihler 07 Ocak 2021 tarihinde sona erecek.

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KPSS 2020/2 Tercih Kılavuzu İçin Ücret Ödenecek mi?

ÖSYM tarafından yapılan her tercih işlemlerinde normal şartlarda adaylardan belirli bir ücret alınıyor. Bu nedenle KPSS 2020/2 tercihleri içinde haklı olarak bazı vatandaşlar ücret alınacağını düşünüyor. Kafa karışıklığına neden konu için net bir bilgi elde edildi. Buna göre, KPSS 2020/2 tercihleri için ücret ödenmeyecek. ÖSYM'den gelen tercih ekranına göre ücret talep edilmediği görülmektedir.

KPSS 2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmadı. Ancak daha önceki tercih dönemlerine baktığımızda genelde sonuçların 1 ile 2 hafta içinde açıklandığı görülüyor. Bu sebeple sonuçların 14-22 Ocak tarihleri arasında açıklanması öngörülüyor.