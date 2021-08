KPSS 2021 bitiş saati | 2021 KPSS sınavı saat kaçta bitecek?

Aylardır KPSS'ye hazırlanan adaylar için büyük gün geldi. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 1 Ağustos Pazar yani bugün ÖSYM tarafından uygulanacak. Kamu personeli olmak isteyen binlerce vatandaşın katılacağı sınava girmeden önce adayların kimliklerini ve sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. İşte 2021 KPSS hakkında bazı bilgiler...

2021 KPSS SINAVI SAAT KAÇTA BİTECEK?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı iki oturum şeklinde organize edilecek.

Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı saat 10.15'te başlayacak ve sınav 130 dakika sürecek yani 12:25’te tamamlanacak.

Eğitim Bilimleri sınavı saat 14.45'te başlayacak ve sınav 100 dakika sürecek yani 16:25’te sona erecek.

ÖSYM tarafından yapılan uyarıda, ''Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumlarında ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak'' denildi.

KPSS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?

KPSS adaylarının sınavlarda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak.

KPSS SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Adayların sınava girerken yanında bulundurması zorunlu olan belgeler şunlardır;

* Sınava giriş belgesi

* Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport

KPSS SINAVI YASAK OLAN EŞYALAR NELER?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

* Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

* Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

* Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

* Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

* Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.