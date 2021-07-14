KPSS-2021/1 Yerleştirme Sonuçları | KPSS-2021/1 En Küçük ve En Büyük Puanlar Lisans, Ön lisans, Ortaöğretim

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen binler kişi KPSS-2021/1 tercihlerini 1-8 Temmuz tarihleri arasında tamamladı. ÖSYM, 14 Temmuz'da da yerleştirme sonuçlarını açıkladı. KPSS-2021/1 tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikle Yerleştirme Sonuçlarına ilişkin sayısal bilgileri ve KPSS-2021/1 Lisans, Ön lisans, Ortaöğretim En Küçük ve En Büyük Puanları da yayımlandı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, ''01 - 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Temmuz 2021 tarihinde saat 09.10’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.'' denildi.

KPSS 2021 1 TERCİH SONUCU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLA!

KPSS-2021/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)

KPSS-2021/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)

KPSS-2021/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)

KPSS-2021/1 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER

KPSS 2021 1 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR LİSANS

KPSS 2021 1 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ÖN LİSANS

KPSS 2021 1 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ORTAÖĞRETİM