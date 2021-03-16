ÖSYM tarafından KPSS-2021/4 tercih kılavuzu yayımlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercihleri için yüzlerce kişi kılavuzunu bekliyordu. Kılavuza göre tercih işlemleri tamamlanacak. KPSS-2021/4 tercihleri için belirlenen ücreti yatırmak gerekiyor. Ücreti yatırmayanların başvuruları geçersiz sayılacak. Peki KPSS-2021/4 tercih ücreti ne kadar? KPSS-2021/4 yerleştirme ücreti hangi bankalara yatırılır?

KPSS 2021/4 TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Tercihler 16 – 23 Mart 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılabilecek. Tercih ücreti 25,00 TL olarak belirlendi.

KPSS 2021/4 tercih kılavuzu

KPSS- 2021/4 TERCİH ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

İşte ücretlerin yatırılabileceği banka ve ATM'ler;

- Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

- ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

- Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NA ALINACAK POZİSYONLAR