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KPSS-2021/5 tercih ekranı: Nasıl tercih yapılır? KPSS-2021/5 tercihleri başladı mı 2021?

KPSS-2021/5 tercihleri başladı mı 2021? Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınmaya başlandı. ÖSYM, KPSS-2021/5 tercih kılavuzunu yayımladı. Binlerce aday tercih için KPSS-2021/5 tercihi nasıl yapılır? sorusunu araştırıyor. İşte KPSS-2021/5 tercih ekranı...

KPSS-2021/5 tercih ekranı: Nasıl tercih yapılır? KPSS-2021/5 tercihleri başladı mı 2021?

ÖSYM'den yapılan açıklamada, ''Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır.'' denildi. Peki  KPSS-2021/5 tercihleri başladı mı 2021? Nasıl tercih yapılır? İşte kolay yoldan KPSS-2021/5 tercih ekranı...

KPSS- 2021/5 TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

KPSS-2021/5  işlemleri 15 Nisan itibariyle başladı. Adaylar tercihlerini 21 Nisan'a kadar yapabilecek. Tercih ekranı 21 Nisan 2021 tarihinde saat 23.59'da kapanacak. 

KPSS-2021/5 TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Tercihler ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılabilmektedir. Adaylar aşağıdaki linke tıkladıktan sonra T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel tercihlerini yapabilir. 

KPSS-2021/5 TERCİH EKRANI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI KPSS-2021/5 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih alımları için kılavuz yayımlandı. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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