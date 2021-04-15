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KPSS-2021/5 tercih ücreti ne kadar? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS-2021/5 tercih ücreti hangi bankaya yatırılır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme için tercih işlemleri 15 Nisan itibariyle ÖSYM aracılığı yapılmaya başlandı. Peki KPSS-2021/5 tercih ücreti ne kadar? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS-2021/5 tercih ücreti hangi bankaya yatırılır? İşte detaylı bilgiler...

KPSS-2021/5 tercih ücreti ne kadar? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS-2021/5 tercih ücreti hangi bankaya yatırılır?

ÖSYM, KPSS-2021/5 tercihlerini 15-24 Nisan tarihlerinde alacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleşebilmek için tercih başvurusunda bulunmak isteyen adaylar KPSS-2021/5 tercih ücreti ne kadar? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS-2021/5 tercih ücreti hangi bankaya yatırılır? sorularına yanıt arıyor. İşte KPSS-2021/5 tercih işlemleri hakkında detaylı bilgiler...

KPSS-2021/5 TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK? 

Adaylar tercih işlemlerini 24 Nisan 2021 saat 23:59'a kadar yapabilecek. Belirtilen saatin tamamlanmasının ardından tercih ekranı kullanım dışı kalacak. 

KPSS-2021/5 TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM kılavuzunda yer alan bilgiye göre, adayların KPSS-2021/5 tercihinde bulunabilmek için aşağıda belirtilen bankalara ve ya banka  ATM'lerine 25 TL yatırmaları gerekiyor. 

Ayrıca adaylar ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi üzerinden online ödeme yapabilir. (https://odeme.osym.gov.tr/)

KPSS-2021/5 TERCİH ÜCRETİ  HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

Ödeme yerleri şöyle belirtildi;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

{TITLE_STRIP}KPSS-2021/5 tercih ekranı: Nasıl tercih yapılır?

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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