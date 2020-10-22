Memur olma hayali kuran yüzbinlerce aday 22 Ekim itibariyle KPSS sonuçlarını öğrendi. Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Ekim 2020 tarihinde saat 08.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebiliyor. Sonuçların açıklanmasıyla atama bekleyen adaylar aldıkları puanlarla girebilecekleri kurumları merak ediyor. Adaylar 'KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla nereye girebilirim 2020?' sorusuna yanıt arıyor. Peki KPSS'de düşük puan ile memur alımı yapan yerler var mı? KPSS'de düşük puanla atama olur mu?

KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75 PUANLA NEREYE GİREBİLİRİM 2020?

KPSS atama puanları kurumlara göre değişiklik gösterebiliyor. Her kurum farklı pozisyonlarda farklı puanla kendi şartları doğrultusunda atama yapıyor. Kurumları vereceği şartları doğrultusunda ÖSYM tercih kılavuzuna göre memur ataması yapılıyor. ÖSYM'nin resmi sayfası http://osym.gov.tr/ sayfasından yayınlanacak olan tercih kılavuzunu inceledikten sonra Aday İşlemleri sayfasından KPSS tercihleri yapılabilecek.

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POMEM polis alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? POMEM Polis Alımı 2020 şartları neler?

PERSONEL ALIMI YAPACAK KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAYINLADIKLARI İLANLAR NELERDİR?

- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 30 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DENETÇİ YARDIMCISI ALACAK (Adaylar; www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yayınlanacak olan sınav başvuru linki üzerinde yer alan "2020-2021 yılı İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formuna" www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile 02-06 Kasım 2020 tarihleri arasında erişip, elektronik ortamda doldurarak müracaat edeceklerdir.)

- KAMU İHALE KURUMU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU (Başvurular 2 Kasım 2020 tarihinde başlayacak ve 13 Kasım 2020 tarihi mesai bitiminde sona erecektir)

- SİİRT ÜNİVERSİTESİ 61 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK (16/10/2020 - 20/10/2020 tarihleri arasında)

- DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 40 ADAY MESLEK MEMURU, ÜÇÜNCÜ KATİP, MUAVİN KONSOLOS, ATAŞE, ADAY KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURU ALACAK (Giriş sınavı başvuruları 16 Kasım 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 27 Kasım 2020 Cuma günü saat 18:00'de sona erecektir.)

- AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 92 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK (16 Ekim'den itibaren 5 gün içinde)

- T.C. MERKEZ BANKASI BAŞKANLIĞI 60 UZMAN YARDIMCISI ALACAK (14-28 Ekim 2020)

- DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 1 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK (Başvurular en geç 22 Ekim 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar)

- ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 90 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (Adayların bu ilanın yayım tarihinden yani 9 Ekim'den itibaren 15 gün içerisinde)

- TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) RUTE 35 PERSONEL ALACAK (Başvuruların en geç 26/10/ 2020 tarihi saat 17:00'a kadar yapılması gerekmektedir.)

- SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 15 ZABITA MEMURU (02 Kasım - 06 Kasım 2020 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde)

- DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 10 MEMUR ALACAK (2-4 Kasım 2020 tarihleri arasında başvurular alınacak

2020 KPSS ve ÖABT sonuçlarında değiştirme ve iptal kararı

KPSS P3 PUAN TÜRÜ İLE ALIM YAPAN KURUMLAR NELERDİR?

• Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)

• Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)

• Gümrük Muhafaza Memurluğu

• Gümrük Muayene Memurluğu

• Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı

• Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü

• Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü

• Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

• T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

• Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

• Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

• Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

• Orman Genel Müdürlüğü

• Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

• Makina Kimya Endüstrisi

• Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)

• TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

• Gümrük Müsteşarlığı

• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.

• Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

• Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı

KPSS 3.10 maddesi nedir? '3.10. değerlendirme maddesi gereğince puanınız hesaplanmamıştır' ne demek?