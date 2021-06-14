KPSS geç başvuru başladı mı 2021? KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM ile KPSS geç başvuru yap!

Devlet memuru olabilmek için şart koşulan KPSS için 2021'de başvurular 28 Mayıs'ta başlamıştı. Binlerce aday Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT oturumlarına başvurularını 14 Haziran saat 23:59'a kadar tamamlamalı. Aksi taktirde başvuru yapmayı kaçıranlar için geç başvurular açılacak.. Peki 2021-KPSS geç başvuru hangi tarihte, ne zaman? KPSS geç başvuru ücreti ne kadar?

KPSS GEÇ BAŞVURU BAŞLADI MI 2021?

KPSS'nin tüm oturumları için geç başvuru tarihi 22-23 Haziran 2021 olarak belirlendi.

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Asıl başvurularda adaylardan KPSS Lisans ve ÖABT için oturum başında 90 TL, KPSS Alan Bilgisi için de 65 TL istenmişti. Geç başvurularda sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenmektedir. İşte 2021 KPSS geç başvuru ücretleri;

KPSS lisans ve ÖABT geç başvuru ücreti: Her bir oturum için 135 TL

KPSS alan bilgisi geç başvuru ücreti: Her bir oturum için 97,50 TL

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

KPSS geç başvurularda sınav ücreti sadece online olarak yapılmaktadır. Herhangi bir bankaya ücret ödenmemektedir.

Adaylar sınav ücretini online ödemek için ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan 'ÖDEMELER' alanından kredi kartı/banka kartı ile işlemlerini yapabilir.

Aşağıda yer alan linkten ödeme yapabilirsiniz.

ÖSYM KARTLI ÖDEME SİSTEMİ

KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

*KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri): 1 Ağustos 2021

*KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi): 7-8 Ağustos 2021

*KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 15 Ağustos 2021

KPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav sonuçları 16 Eylül'de adaylara açıklanacaktır.