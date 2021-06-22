KPSS geç başvuru nereden, nasıl yapılır 2021? KPSS geç başvuru ücreti nereye yatırılacak, hangi bankaya? soruları gündemde. KPSS geç başvuru işlemlerinin tamamı ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar geç başvuru ücretlerini de ÖSYM sitesinden yapacak. Geç başvurularda bankaya ücret ödenmemektedir. İşte 2021 KPSS geç başvuru sürecine dair merak edilenler...

KPSS GEÇ BAŞVURU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

KPSS lisans geç başvuruları 22-23 Haziran tarihlerinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak yapılacak.

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KPSS GEÇ BAŞVURU SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS geç başvurularda sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenmektedir. İşte geç başvuru ücretleri;

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin): 135,00TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin): 97,50 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin): 135,00 TL

KPSS GEÇ BAŞVURU NEREYE YATIRILACAK, HANGİ BANKAYA?

KPSS geç başvuru ücretleri herhangi bir banka ve ya ATM'den yatırılamamaktadır. Adaylar sadece ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile geç başvuru ücretini ödeyebilecek.

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ ÖDEME EKRANI

2021/KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 1 Ağustos'ta yapılacak.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) sınavı da 7-8 Ağustos'ta uygulanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

2021 KPSS sınav sonuçları da 16 Eylül'de ilan edilecek.