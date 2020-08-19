KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavı 6 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşecek. 4 yıllık lisans mezunlarının katılım sağlayacağı sınavın başvurular geçtiğimiz günlerde sonra erdi. Adaylara sınavda toplam 120 soru sorulacak ve 130 dakika süre verilecek. Adaylar sonuçlar açıklandığında T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

2020 KPSS SINAV TARİHLERİ

2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül’de, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül’de yapılacak. KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim’de, KPSS Ortaöğretim sınavı da 22 Kasım’da,KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

KPSS GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM kılavuzunda yer alan bilgiye göre sınav giriş belgeleri sınav gününden 10 gün önce erişime açılacak. Sınav giriş belgeleri yayımlandığında aşağıdaki linkten ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası'na (AİS) giriş yaparak TC kimlik numaraları ve şifreleri girerek ulaşabilirsiniz.

KPSS GİRİŞ BELGESİ ÖĞRENME EKRANI

SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR NELERDİR?

ÖSYM kılavuzunda KPSS sınavında uyulması gereken kurallar sıralandı. Sınav süresince adayların;

Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, Salondaki görevlilere soru sormaları, Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaları, Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları, Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları, Sınav süresi bittiği hâlde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri, Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. Bu yasaklara uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak.