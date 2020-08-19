KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020’de 81 il genelinde uygulanacak. Sınav giriş belgeleri sınav gününe 10 gün kala erişime açılacak. ÖSYM kılavuzunda yer alan bilgiye göre, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur. Heyecanlı bekleyiş devam ederken KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavı kaç soru, kaç dakika? soruları gündem oldu. Sınava katılım sağlayacak adaylar sınav hakkında bilgi edinmek istiyor.

ÖSYM (AİS) EKRANI

KPSS GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Sınavda adaylara Genel Yetenek testinden 60 soru, Genel Kültür testinden 60 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak. Sınav için 130 dakikalık süre verilecek.

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

Sınava, atandığı salonda/sırada girmesi,

Sınav süresi başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması gerekiyor.



KPSS 2020 SINAVLARI NE ZAMAN?

2020-KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020’de, 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül’de, yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül’de, KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim’de uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim sınavı da 22 Kasım’da, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta gerçekleştirilecek.