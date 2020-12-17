Memur adayları KPSS sınavlarının her yıl uygulanmasını istiyor. Peki KPSS her yıl mı olacak? KPSS her sene mi yapılacak? KPSS b grubu sınavları hakkında TBMM'ye sunulan teklifle ilgili kritik bir gelişme yaşandı.

Sağlık Profesyonelleri Platformu Başkanı Aras Ali Altıntaş teklifle ilgili açıklamada bulundu.

KPSS HER YIL MI OLACAK?

Altıntaş yaptığı açıklamada "KPSS sınavlarının her yıl yapılmasıyla ilgili tasarının detaylarını öğrenmek için gün boyu milletvekillerimiz ile görüşmeler sağlamaya çalıştık. MHP Milletvekili değerli hocamız Sefer Aycan, 'Bu konu Milli Eğitim Komisyonunda görüşüldü ise bile şu an bütçe görüşmeleri ve gündem yoğunluğu nedeniyle hayata geçmesi mümkün olmadığını komisyonca onaylanması, genel kurula gelmesi, kabulü yasakalşması gibi süreçlerin bir hayli zaman alacağını' belirtti. Kendisinin farklı komisyonda olması sebebi ile konudan haberi olmadığını da dile getirdi. Diğer milletvekillerimiz ile de konuyu görüşme şansımız oldukça sizleri bilgilendireceğim. Geçtiğimiz günlerde verilen soru önergesinde de durumun DPB ve ÖSYM tarafından değerlendirilip müşterek kararlar alındığı cevabı Ziya Selçuk tarafından verilmişti. Gündemde böyle bir şey var ama anladığımız kadarıyla yakın tarihte hayata geçmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

KPSS HER SENE YAPILACAK MI?

Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan twitter üzerinden yaptığı açıklamada KPSS B grubu sınavlarının her sene olmaması gerektiğini belirterek "KpssB HerSeneOlmasın KPSS nin her sene olması puan ve sıralama sorununa neden olacak, karışıklığa sebep olacaktır. Bu nedenle eskisi gibi,iki yılda bir olması uygundur." ifadelerini kullandı.

Öte taraftan KPSS'nin her sene olmasını gerektiği konusunda ısrarcı olan memur adayları ise twitter üzerinden yetkililere seslerini duyurmaya devam etmektedir. Twitter üzerinden çeşitli hashtaglerle seslerini duyurmaya çalışan adaylar sınavın her sene yapılması gerektiğini belirtiyorlar. Geçtiğimiz gün yapılan etkinlikte 150 Bin'e yakın tweet atan adaylar bu ısrarlarını sürdürmeye devam edecekler gibi görünmektedir.