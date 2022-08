KPSS ile ilgili yeni bir iddia daha! Doğru şıklar sorularda gizliymiş!

100 binlerce öğrencinin 31 Temmuz 2022 tarihinde girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın lisans oturumunun ardından soruların sızdırılmasıyla ilgili çarpıcı iddialar ortaya atılmış, sınavla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmalar sürerken, Devlet Denetleme Kurulu tarafından sınavla ilgili bir problem olduğu doğrulanmıştı. Dün verilen kararla da KPSS'nin iptali duyurulmuş, ortaya atılan tüm bu iddiaların doğruluğunu ortaya koymuştu.

ŞİFRELEME İDDİASI

Ortaya atılan skandal iddialar devam ederken bir iddia da Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin'den geldi. Gültekin, Türkçe sorularında şifreleme yaprak soruda doğru olan şıkkın verildiğini iddia etti. Söz konusu iddiasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Şifrelemeyi ilk kelime ile son kelimede yapmışlar. Soruda cumartesi kelimesi geçiyor. 4. soru da C seçeneği Cumartesi C ile başlıyor. Albert Camu da Camu'yu vurguladığımızda vurguda ilk C seçeneği gelir, Doğru cevap C. Vebayı vurguladığımızda da ilk seçenek hangisi 'veBa' B. Doğru yanıt B."