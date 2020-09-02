Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınavları başlıyor. ÖSYM, Lisans Alan Bilgisi sınavının giriş belgesini erişime açtı.

ALAN BİLGİSİ SINAVI 2 GÜN SÜRECEK

3 oturumda gerçekleşecek olan sınavın 1 oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve 2.oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) 12 Eylül 2020 tarihinde, 3.oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) ise 13 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşecek.

GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN...

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 02 Eylül 2020 tarihinde saat 15.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

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ÖSYM'DEN UYARI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, ''12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.'' denildi.

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