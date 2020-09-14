KPSS Lisans ile KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarının soru ve cevapları yayımlandı

ÖSYM, 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Oturumlarının ve 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru ktapçıkları ve cevap anahtarları açıklandı.

KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

12 - 13 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Testlerinin (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) yayımlandı.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 14 Eylül 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.,

2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Testleri Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (%10) için TIKLAYINIZ

KPSS LİSANS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumlarının soru ve cevapları açıklandı.

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’larına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 14 Eylül 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (%10) için TIKLAYINIZ

2020-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10) için TIKLAYINIZ