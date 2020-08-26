ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS 2020 sınavları yaklaşıyor. KPSS lisans sınavı 6 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak. Yüzbinlerce adayın memur olmak için ter dökeceği sınavın giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar giriş belgelerinde yer alan okullarda sınavlarına girecek.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilirler.

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

KPSS GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Sınavda adaylara Genel Yetenek testinden 60 soru, Genel Kültür testinden 60 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak. Sınav için 130 dakikalık süre verilecek.

KPSS 2020 SINAV TARİHLERİ

2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül’de, yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül’de, KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim’de uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim sınavı da 22 Kasım’da, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

KPSS'YE GİRMEK İÇİN MEZUN OLMAK ŞART MI?

Sınav puanı 2 yıl geçerli olduğu için, sınava girecek adayda mezuniyet şartı aranmaz. Ancak tercih işlemlerinin yapılacağı son tarih itibariyle mezun olmak gerekir.