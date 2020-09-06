KPSS mağduru genç, içeri girebilmek için dakikalarca dil döktü!Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt koronavirüse yakalandı!Aydın'da intihar vakası! Eşarpla kendini pencere korkuluklarına astıKonya Selçuk Üniversitesi'nde skandal olay! Şantaj, tehdit, tecavüz hepsi bir aradaDünyada koronavirüs bilançosunda korkunç tablo! Can kaybı 883 bin 771’e çıktıÇankırı'da korkutan deprem!Kıskançlık krizinin sonu hastanede bitti! Eşini 9 yerinden bıçakladıGünlük burç yorumları 6 Eylül Pazar 2020Meteoroloji kritik uyarıyı verdi! O illerimizde şiddetli sağanak yağış görülecekBakan Mehmet Kasapoğlu açıkladı! Burs ve kredi ödemeleri başladı
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. KPSS mağduru genç, içeri girebilmek için dakikalarca dil döktü!

KPSS mağduru genç, içeri girebilmek için dakikalarca dil döktü!

Kocaeli'nde KPSS'ye girecek bir kişi, sınav yerine 1 dakika geç gelince kapıdaki polis ekipleri tarafından içeri alınmadı. Aday, dakikalarca görevlileri ikna etmeye çalışsa da bütün çabaları boşa çıktı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşanan olayda 1 dakika için KPSS sınavını kaçıran aday görevliler tarafından içeri alınmadı. Bütün ikna çabalarının boşa olduğunu anlayan kişi, okuldan uzaklaşarak evinin yolunu tuttu.

Kocaeli’de binlerce aday KPSS için okul önlerini doldurdu. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adayların sınavı saat 10.30'da başladı. Sınav için sabah saatlerinde okul önlerine gelen adaylar ve aileleri kapıların açılmasını bekledi. Korona virüs önlemleri eşliğinde öğrenciler tek tek sınava girecekleri okul binalarına alındı. Saat 10.00 itibarı ile okulların kapıları kapatıldı.

KPSS mağduru genç, içeri girebilmek için dakikalarca dil döktü!

OKULA 1 DAKİKA SONRA GELDİ

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Mehmet Dereli Ortaokulunda ise sınava girecek olan bir aday, kapıların kapatılmasından 1 dakika sonra okula geldi. Sınav görevlileri, adaya geç kaldığını ve kendisini içeri alamayacaklarını söyledi. Dakikalarca görevlileri ikna etmeye çalışan aday, tüm çabalarına rağmen içeri alınmadı. Sınav için yanlış okula geldiğini öğrenen bir aday ise sınava yetişebilmek için koşarak okuldan ayrıldı.

KPSS mağduru genç, içeri girebilmek için dakikalarca dil döktü!

KPSS mağduru genç, içeri girebilmek için dakikalarca dil döktü!

 

Okan Gül
Video Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT