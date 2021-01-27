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KPSS merkezi yerleştirme takvimi açıklandı!

Son dakika haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,2021 yılında yapılacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takvimini açıkladı.

KPSS merkezi yerleştirme takvimi açıklandı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KPSS-2021/1 ve KPSS-2021/2 merkezi yerleştirmelerinin tercih tarihlerini duyurdu.

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamasında, bu yıl yapılacak KPSS merkezi yerleştirme takvimine dair bilgiler verdi.

KPSS Merkezi Yerleştirme işlemlerinin "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yürütüldüğünü belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Adaylar, KPSS-2021/1 merkezi yerleştirmeleri için 1-8 Temmuz, KPSS-2021/2 merkezi yerleştirmeleri için 22-29 Aralık'ta tercih yapabilecek. Kamu kurumları yerleştirme taleplerini ilk yerleştirme için 5 Nisan-28 Mayıs, ikinci yerleştirme için 4 Ekim-19 Kasım'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kamu e-Uygulama sistemi üzerinden bildirebilecek. Aday tercihleri de ÖSYM tarafından 1-8 Temmuz ve 22-29 Aralık tarihleri arasında alınacak."

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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