KPSS ÖABT kaç soru, kaç dakika 2020?
KPSS ÖABT kaç soru, kaç dakika 2020? KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınavı 20 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. İşte ÖABT sınavı hakkında bilgiler...
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ÖABT sınavı 20 Eylül 2020 tarihinde saat 10.15'te başlayacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise saat 14.45'te yapılacak.
Sınava az bir süre kala KPSS ÖABT kaç soru, kaç dakika 2020? merak edildi. İşte konuya ilişkin detaylar...
KPSS ÖABT KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?
Sınavda Uygulanacak Testler: Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Alan Bilgisi Testi (40) Alan Eğitimi Testi (10)
ÖABT'de toplam 50 soru sorulacak. ÖABT sınav süresi ise 75 dakika'dır.
SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
KPSS ÖABT sınav giriş belgesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
KPSS KILAVUZU 2020
KPSS kılavuzunda yer alan bilgiler öğrenilmeden sınava girilmemesi öneriliyor. Sınava girerken gerekli evraklar gibi bilgilerin yer aldığı kılavuza https://www.osym.gov.tr/TR,19374/2020-kpss-lisansalanoabt-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html adresinden erişebilirsiniz.
KPSS sınavına girerken hangi belgeler gerekli 2020? KPSS'ye girerken gerekli evraklar 2020
KPSS 2020 SINAV TAKVİMİ
Genel Yetenek-Genel Kültür : 6 Eylül 2020, Saat: 10.15,
Eğitim Bilimleri : 6 Eylül 2020, Saat: 14.45
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 12 Eylül 2020, Saat: 10.15
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra
(Hukuk, İktisat, Maliye) : 12 Eylül 2020, Saat: 14.45
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah
(İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 13 Eylül 2020, Saat: 10.15
ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 20 Eylül 2020, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi
Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati : 14.45