KPSS ÖABT sınavı ne zaman 2020? KPSS ÖABT sınavı saat kaçta?

2020 KPSS sınavları başlıyor. Yüz binlerce aday bu yıl KPSS sınavlarına katılacak. Peki KPSS ÖABT sınavı ne zaman? KPSS ÖABT sınavı saat kaçta? KPSS ÖABT sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN 2020?

ÖABT yani Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınavı 20 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS ÖABT SINAVI SAAT KAÇTA?

KPSS ÖABT sınavı Saat: 10.15'te başlayacak.

ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı da saat 14.45'te yapılacak.

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SINAV SONUCU NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır.

Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

 Sınava, atandığı salonda/sırada girmesi,

 Sınav süresi başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

 Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

 Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

 Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

 Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

 Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

 Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

 Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim

etmesi,

 Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması

ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecek.

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