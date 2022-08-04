KPSS lisans oturumunun gerçekleştirilmesinin ardından ön lisans oturumuna girecek adaylar, sınavla ilgili araştırma yapmaya başladı. Lisans oturumunda sorulan sorularla benzerlik taşıyan soruların önceden yayınlanması sebebiyle soruların sızdırıldığı haberleri gündeme bomba gibi düşerken, lisans sınavının da yakında gerçekleştirilecek olan ön lisans sınavının da iptal olup olmayacağı merak edildi. Peki KPSS ön lisans iptal olacak mı, başvurular ne zaman 2022 ? KPSS ön lisans başvuru ücretleri ne kadar ? İşte detaylar...

KPSS ÖN LİSANS İPTAL OLACAK MI, BAŞVURULAR NE ZAMAN 2022?

Yayınevi ve soruların sızdırılmasına dair çıkan olaylar nedeniyle henüz sınavın iptal olup olmayacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. Sınavın iptal olacağına dair düşünceler yalnızca birer iddia olarak gündemdeki yerini koruyor.

2 Ekim'de gerçekleştirilecek KPSS Ön Lisans oturumunun başvuruları 3-15 Ağustos tarihleri arasında olacak. Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

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KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

2 Ekim'de gerçekleştirilecek oturumun ücreti 130 TL olarak belirlendi.

Ön lisans mezunu adaylar sınav ücretlerini isterlerse mobil şubeden, dilerlerse ÖSYM'nin e-İşlemler sekmesinden, dilerlerse de bankalara giderek ad soyad ve T.C. kimlik numaralarını vererek ödeme yapabilirler.

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