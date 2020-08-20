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KPSS ön lisans kaç soru, kaç dakika 2020? KPSS ön lisans konuları neler 2020?

KPSS ön lisans sınavına başvurular yarın itibariyle alınmaya başlanacak. 2 yıllık üniversite mezunlarının gireceği sınav hakkında bir çok soru gündeme geldi. Bunlardan bir kaçı da KPSS ön lisans kaç soru, kaç dakika 2020? KPSS ön lisans konuları neler 2020? oldu. İşte KPSS ön lisans hakkında tüm detaylar...

KPSS ön lisans kaç soru, kaç dakika 2020? KPSS ön lisans konuları neler 2020?

Kamu Personel Seçme Sınavı kısaca KPSS 2020 yılı önlisans başvurularına kısa bir süre kaldı. Adaylar 21 Ağustos itibariyle başvuru işlemlerine başlayacak. 2 Eylül'e kadar sürecek olan sınav başvuruları ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından yapılacak. Peki KPSS ön lisans kaç soru, kaç dakika 2020? KPSS ön lisans konuları neler 2020?

KPSS ÖN LİSANS KAÇ SORU ? 

KPSS Ön lisans sınavında Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık derslerinden sorular çıkacak.

Türkçe - 30 Soru (4 Soru Sözel Mantık)

Matematik - 30 (4-6 soru Sayısal Mantık Soruları)

Tarih - 27 Soru

Coğrafya - 18 Soru

Vatandaşlık - 9 Soru

Güncel Bilgiler - 6 Soru olmak üzere toplamda; 60 Genel Yetenek (Türkçe ve Matematik) 60 Genel Kültür (Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık) olmak üzere 120 soru yer alacak. 

KPSS ön lisans kaç soru, kaç dakika 2020? KPSS ön lisans konuları neler 2020?

KPSS ÖN LİSANS KAÇ DAKİKA?

Kamu kurumlarına atanmak için ter dökülecek 120 soruluk sınav 130 dakika sürecektir. 

KPSS ÖN LİSANS KONULARI NELER?

TÜRKÇE

Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragrafta Anlam
Ses Bilgisi
Yapı Bilgisi
Sözcük Türleri
Cümle Bilgisi
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
 Anlatım Bozuklukları

MATEMATİK

Temel Kavramlar,
Sayılar,
Bölme-Bölünebilme Kuralları,
Asal Çarpanlara Ayırma EBOB – EKOK,
Birinci Dereceden Denklemler,
Rasyonel Sayılar,
Üslü Sayılar,
Köklü Sayılar,
Çarpanlara Ayırma,
Eşitsizlik – Mutlak Değer,
Oran – Orantı,
Problemler,
Kümeler,
İşlem - Modüler Aritmetik,
Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık
Tablo ve Grafikler 

TARİH

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
İlk Türk - İslam Devletleri ve Beylikleri 
Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemleri
Osmanlı Devleti’nde Kültür ve Uygarlık
XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Duraklama Dönemi)
XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Gerileme Dönemi)
XIX..Yüzyılda Osmanlı Devleti (Dağılma Dönemi
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
I. TBMM Dönemi
Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi
Atatürk İnkılapları
Atatürk İlkeleri
Partiler ve Partileşme Dönemi (İç Politika)
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
Atatürk Sonrası Dönem
Atatürk’ün Hayatı ve Kişiliği
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

KPSS ön lisans kaç soru, kaç dakika 2020? KPSS ön lisans konuları neler 2020?

COĞRAFYA

Türkiye’nin Coğrafi Konumu
Türkiye’nin Yerşekilleri ve Özellikleri
Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm
Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri

VATANDAŞLIK

Hukukun Temel Kavramları,
Devlet Biçimleri Demokrasi Ve Kuvvetler Ayrılığı,
Anayasa Hukukuna Giriş Temel Kavramlar Ve Türk Anayasa Tarihi,
1982 Anayasasının Temel İlkeleri,
Yasama,
Yürütme,
Yargı,
Temel Hak Ve Hürriyetler,
İdare Hukuku Ve

GÜNCEL BİLGİLER

6 soru

KPSS ön lisans kaç soru, kaç dakika 2020? KPSS ön lisans konuları neler 2020?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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