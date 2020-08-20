Kamu Personel Seçme Sınavı kısaca KPSS 2020 yılı önlisans başvurularına kısa bir süre kaldı. Adaylar 21 Ağustos itibariyle başvuru işlemlerine başlayacak. 2 Eylül'e kadar sürecek olan sınav başvuruları ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından yapılacak. Peki KPSS ön lisans kaç soru, kaç dakika 2020? KPSS ön lisans konuları neler 2020?

KPSS ÖN LİSANS KAÇ SORU ?

KPSS Ön lisans sınavında Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık derslerinden sorular çıkacak.

Türkçe - 30 Soru (4 Soru Sözel Mantık)

Matematik - 30 (4-6 soru Sayısal Mantık Soruları)

Tarih - 27 Soru

Coğrafya - 18 Soru

Vatandaşlık - 9 Soru

Güncel Bilgiler - 6 Soru olmak üzere toplamda; 60 Genel Yetenek (Türkçe ve Matematik) 60 Genel Kültür (Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık) olmak üzere 120 soru yer alacak.

KPSS ÖN LİSANS KAÇ DAKİKA?

Kamu kurumlarına atanmak için ter dökülecek 120 soruluk sınav 130 dakika sürecektir.

KPSS ÖN LİSANS KONULARI NELER?

TÜRKÇE

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Paragrafta Anlam

Ses Bilgisi

Yapı Bilgisi

Sözcük Türleri

Cümle Bilgisi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Anlatım Bozuklukları

MATEMATİK

Temel Kavramlar,

Sayılar,

Bölme-Bölünebilme Kuralları,

Asal Çarpanlara Ayırma EBOB – EKOK,

Birinci Dereceden Denklemler,

Rasyonel Sayılar,

Üslü Sayılar,

Köklü Sayılar,

Çarpanlara Ayırma,

Eşitsizlik – Mutlak Değer,

Oran – Orantı,

Problemler,

Kümeler,

İşlem - Modüler Aritmetik,

Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık

Tablo ve Grafikler

TARİH

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

İlk Türk - İslam Devletleri ve Beylikleri

Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemleri

Osmanlı Devleti’nde Kültür ve Uygarlık

XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Duraklama Dönemi)

XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Gerileme Dönemi)

XIX..Yüzyılda Osmanlı Devleti (Dağılma Dönemi

XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

I. TBMM Dönemi

Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi

Atatürk İnkılapları

Atatürk İlkeleri

Partiler ve Partileşme Dönemi (İç Politika)

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Atatürk Sonrası Dönem

Atatürk’ün Hayatı ve Kişiliği

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

COĞRAFYA

Türkiye’nin Coğrafi Konumu

Türkiye’nin Yerşekilleri ve Özellikleri

Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü

Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme

Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık

Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi

Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm

Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri

VATANDAŞLIK

Hukukun Temel Kavramları,

Devlet Biçimleri Demokrasi Ve Kuvvetler Ayrılığı,

Anayasa Hukukuna Giriş Temel Kavramlar Ve Türk Anayasa Tarihi,

1982 Anayasasının Temel İlkeleri,

Yasama,

Yürütme,

Yargı,

Temel Hak Ve Hürriyetler,

İdare Hukuku Ve

GÜNCEL BİLGİLER

6 soru