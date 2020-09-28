KPSS Ön lisans sınavı için ÖSYM tarafından başvurular 21 Ağustos 2 Eylül tarihleri arasında alındı. Öte yandan başvuru tarihini kaçıran adaylar da geç başvuru işlemlerini 10-11 Eylül tarihleri içerisinde gerçekleştirdi. Önlisans başvurularının tamamlanmasının ardından adaylar tarafından KPSS Ön lisans sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? soruları yoğun ilgi görmeye başladı. Peki KPSS Ön lisans sınavı ne zaman sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır?

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN 2020?

Yüzbinlerce adayın heyecanla beklediği KPSS Ön lisans sınavı 25 Ekim tarihinde yapılacak.

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınavlarının giriş belgeleri sınavların gerçekleştirileceği tarihten bir hafta önce erişime açılıyor. Ön lisans sınavının giriş belgesi de 18 Ekim gibi açıklanması bekleniyor. Giriş belgeleri yayımlandığında aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KPSS ÖN LİSANS GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ÖN LİSANSA KİMLER GİREBİLİR?

KPSS önlisans sınavına başvuru yapacak adayların önlisans programından mezun olmuş olmaları ya da sınavın geçerlilik süresinde mezun olabilecek durumda olmaları gerekmektedir. Aynı şekilde bu seviyede de koşulları yerine getirmeyen adayların sınav başvuruları ve sonuçları geçersiz sayılacaktır.

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KPSS ÖN LİSANS NEDİR?

KPSS önlisans oturumu, üniversitelerin iki yıllık bölümlerinden mezun olan adayların kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan kadrolara atanmalarını sağlayacak puanları elde etmelerini sağlayan sınav türüdür. KPSS önlisans oturumu ÖSYM tarafından iki yılda bir düzenlenmektedir. 2 saat 10 dakika süren sınavda adaylara Genel Kültür ve Genel Yetenek alanlarından sorular sorulmaktadır.