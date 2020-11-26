KPSS ön lisans sonuçları açıklandı!

25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Ön Lisans sınavına ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM sonuçların an itibariyle açıklandığını bildirdi.

Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Kasım 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

2020-KPSS Ön Lisans Sınav Sonuçları

KPSS ORTAÖĞRETİM/ÖN LİSANS NEDİR?

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans, ortaöğretim okullarından veya ön lisans programlarından (lise, meslek lisesi, iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir.

Sınava, ortaöğretim okullarından, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ortaöğretim / ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.

KPSS ön lisans tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak 2020?

KPSS (Ortaöğretim / Önlisans) iki ayrı oturumda Lefkoşa ile birlikte yaklaşık 150 sınav merkezinde yapılmaktadır. Sınav, ortaöğretim düzeyinde girecek adaylar için sabah, önlisans düzeyinde girecek adaylar için de öğleden sonra başlatılmaktadır.

Önlisans ve Ortaöğretim (Lise) KPSS sınavları sadece çift yıllarda yapılır örneğin : 2016,2018,2020, 2022 gibi. Sınav sonuçları ise sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.

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KİMLER BU SINAVA GİREBİLİR?

KPSS Ortaöğretim

KPSS Ortaöğretim sınavına, liselerden mezun olanlar ve sınava başvuru sırasında henüz mezun olamayan ancak sınavın iki yıllık geçerlilik süresi içerisinde mezun durumda olabilecek adaylar başvuru yapabilirler. Ön lisanstan mezun olan adaylar ortaöğretim KPSS'ye giremez.

KPSS Ön Lisans

Ön lisans 2. sınıf okuyanlar ile ön lisans mezunları çiftli yıllarda yapılan KPSS'ye girebilirler. Ön lisans mezunu olup şu an lisans okuyan öğrenciler (mezun olmamış),isterlerse ön lisans KPSS’ye, isterlerse de lisans KPSS’ye girebilirler. Ön lisanstan mezun olan adaylar ortaöğretim KPSS'ye giremez. Lisans mezunu olan bir aday ön lisans/ortaöğretim sınavına giremez.