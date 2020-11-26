KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS ön lisans tercihleri nasıl yapılır?

Memur adaylarının yakından takip ettiği KPSS ön lisans tercihleri Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) tercih kılavuzunu yayınlamasının ardından başlayacak. ÖSYM, 2019 yılında tercihleri 03-12 Aralık tarih aralığında gerçekleştirmişti. Peki KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı? KPSS ön lisans tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde saat 10.00'da açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Kasım 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

KPSS ÖNLİSANS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle;

"25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Ön Lisans sınavına ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Kasım 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

Fakat tercih kılavuzu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

KPSS ÖNLİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS ön lisans tercih tarihleri henüz belli olmadı. Tercihler ile ilgili bir gelişme olması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

DEĞERLENDİRME

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.