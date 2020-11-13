Devlet kadrolarına atanmak isteyen binlerce aday KPSS oturumlarına giriyor. KPSS lisans ve ön lisans sınavları tamamlandı. Sırada KPSS ortaöğretim sınavı var. Sınav için bekleyiş devam ederken öte yandan KPSS baraj puanı olup olmadığını araştırıyor. Peki KPSS ortaöğretim baraj puanı 2020 kaç? KPSS'de baraj puanı var mı?

KPSS ORTAÖĞRETİM BARAJ PUANI 2020?

2002 yılından itibaren ÖSYM KPSS önlisans sınavı için baraj puanı uygulaması kaldırdı. Adayların tercih yapmaları için herhangi bir puanı aşmaları gerekmiyor. Adayaların kamu kurum ve kuruluşlarına atanması için alması gereken belirli bir puan yok. Düşük puanlarla da atanmak mümkün.

KPSS'DE BARAJ PUANI VAR MI?

KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavlarına giren kişiler için bir baraj belirlenmemekle beraber bazı kurumlar 4/B memur alımında 70 puan şartı koyabiliyor. İşçi alımlarında ise 60 puan şartı aranabiliyor. 30-40 puanı olan kişiler bile tercih yapabilir ancak tercihlere yönelik atamalarda yüksek puandan başlanarak atama yapıldığı için atanma ihtimali oldukça düşüktür. Sabah.com.tr

Merkezi yerleştirmeler söz konusuysa 70 puan barajı da yoktur ancak daha önce de söylediğimiz gibi kurumlar en düşük puanda 70'in altına düşmeyebilirler. Kurumsal atamalarda 65-70'in altında bir puana genelde düşülmez. Ancak atamalar ve tercihlerle ilgili pek çok değişken olmakla birlikte çok yüksek puan alan biri bile atanamazken 75 puan alan biri de atanabilir. Bu yüzden tercihleri mantıklı ve akıllıca yapmak gerekmektedir.