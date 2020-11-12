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KPSS ortaöğretim sınav giriş belgeleri yayımlandı

KPSS ortaöğretim sınavına giriş belgeleri yayımlandı. ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavlarının ortaöğretim oturumuna girecek olan adaylar sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecek.

KPSS ortaöğretim sınav giriş belgeleri yayımlandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınava Giriş Belgeleri erişime açtıklarını duyurdu.

Aygün sosyal medya hesabı üzerinden, ''Değerli adaylarımız, 2020-KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır. Adaylarımız http://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim. '' paylaşımında bulundu.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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