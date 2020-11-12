KPSS ortaöğretim sınav giriş belgeleri yayımlandı
KPSS ortaöğretim sınavına giriş belgeleri yayımlandı. ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavlarının ortaöğretim oturumuna girecek olan adaylar sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecek.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınava Giriş Belgeleri erişime açtıklarını duyurdu.
Aygün sosyal medya hesabı üzerinden, ''Değerli adaylarımız, 2020-KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır. Adaylarımız http://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim. '' paylaşımında bulundu.