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KPSS ortaöğretim sonuç sorgulama ekranı | KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı

KPSS ortağöretim oturumuna katılım sağlayan adayların heyecanla beklediği gün geldi. ÖSYM tarafından sonuçların açıklanması üzerine biz de haberimizde sonuç sorgulama ekranına yer verdik.

KPSS ortaöğretim sonuç sorgulama ekranı | KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları, ÖSYM'nin resmi web sitesinde yayımlandı. Sonuç ekranına ulaşmak isteyen adayların arama motorlarında KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı? | KPSS ortaöğretim sonuç sorgulama sorularına bakması üzeirne biz de haberimizde bu detaylara yer verdik. 

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2020 sınav takvimine göre KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı. 

KPSS ortaöğretim sonuç sorgulama ekranı | KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı

KPSS KAÇTA AÇIKLANACAK? KKPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sonuçlar, saat 11.35 sıralarında ÖSYM'nin sitesinde yayımlandı.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin .https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından sorgulayabilecekler. KPSS sonuçları açıklandığı zaman aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

KPSS ortaöğretim sonuç sorgulama ekranı | KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ SORGULAMA EKRANI

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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