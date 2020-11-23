KPSS ortaöğretim soru ve cevap kitapçıkları yayımlandı. Türkiye genelinde tamamlanmasının ardından Yüzbinlerce lise mezunu aday kamu kurumlarındaki iş fırsatlarını değerlendirebilmek için ortaöğretim düzeyinde yapılan sınava katılım gösterdiği KPSS'nin tamamlanmasının ardından sıvanın soru ve cevapları da merak konusu oldu. Peki KPSS soru ve cevap anahtarı açıklandı mı? İşte KPSS ortaöğretim soruları ve cevapları 2020...

KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI VE CEVAPLARI 2020

22 Kasım Pazar günü saat 10.15’de başlayan sınav 130 dakika sürdü.

3 milyon 498 bin adayın başvurduğu sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının ardından adaylar tarafından merakla beklenen sorular ve cevaplar kitapçığı yayımlandı. ÖSYM yetkililerince yapılan açıklamada,

KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI VE CEVAPLARI 2020 İÇİN TIKLAYIN

"22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 23 Kasım 2020 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz." ifadelerine yer verildi.

KPSS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası üzerinden giriş yaparak KPSS soru kitapçığını ve cevap anahtarını görüntüleyebilir.

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının 24 Aralık'ta online olarak yayınlanacağını duyurdu. Bu hafta sonu gerçekleşen KPSS sonuçları 24 Aralık tarihinde erişime açılacak fakat ÖSYM'nin sınav sonuçlarını daha önce de açıklama ihtimali bulunuyor.