KPSS şartsız memur alımı 2021 başvuru nasıl yapılır| KPSS şartsız memur alımı şartları nedir?

Aile ve Sosyal Politikalar Bünyesinde çalışma gösteren Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü; beden işçisi, temizlik personeli, büro memuru, sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı gerçekleştirilecek. Muş, Yozgat, Kocaeli, Afyonkarahisar, Kastamonu illerinde alım yapılacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları memur alımı ilanları için adaylardan KPSS P3 puan türünden 60 puan istenirken, İşçi ve personel alımlarında KPSS şartı aranmayıp, en az ilköğretim mezunu olmak ve mesleğin gerektirdiği belge veya niteliği taşıyor olabilmesi talep edilecek.

KPSS ŞARTSIZ MEMUR ALIMI 2021 BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Politikalar Bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları bireysel yüz yüze veya internet üzerinden yapılıyor. İlanlar sosyal yardımlar genel müdürlüğü resmi internet sayfası üzerinden veya Türkiye İş Kurumu üzerinden yayınlandı.

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KPSS ŞARTSIZ MEMUR ALIMI ŞARTLARI NEDİR?

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI