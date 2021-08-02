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KPSS şartsız memur alımı 2021 başvuru nasıl yapılır| KPSS şartsız memur alımı şartları nedir?

Kamuya Ağustos ayı içinde en az 60 KPSS ve KPSS şartsız olmak üzere 2.495 memur, kadrolu ve sözleşmeli personel alım ilanları yayınlandı. Memur alımı ilanlarında adaylardan KPSS puanı şartı talep edilirken, personel ve işçi alımlarında KPSS puan şartı aranmayacak. Adaylara başvuru şartlarını merak ediyor. Bu durumda KPSS şartsız memur alımı 2021 başvuru nasıl yapılır| KPSS şartsız memur alımı şartları nedir? sorularını sizler için cevapladık.

KPSS şartsız memur alımı 2021 başvuru nasıl yapılır| KPSS şartsız memur alımı şartları nedir?

Aile ve Sosyal Politikalar Bünyesinde çalışma gösteren Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü; beden işçisi, temizlik personeli, büro memuru, sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı gerçekleştirilecek. Muş, Yozgat, Kocaeli, Afyonkarahisar, Kastamonu illerinde alım yapılacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları memur alımı ilanları için adaylardan KPSS P3 puan türünden 60 puan istenirken, İşçi ve personel alımlarında KPSS şartı aranmayıp, en az ilköğretim mezunu olmak ve mesleğin gerektirdiği belge veya niteliği taşıyor olabilmesi talep edilecek.

KPSS şartsız memur alımı 2021 başvuru nasıl yapılır| KPSS şartsız memur alımı şartları nedir?

KPSS ŞARTSIZ MEMUR ALIMI 2021 BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Politikalar Bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları bireysel yüz yüze veya internet üzerinden yapılıyor. İlanlar sosyal yardımlar genel müdürlüğü resmi internet sayfası üzerinden veya Türkiye İş Kurumu üzerinden yayınlandı.

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KPSS şartsız memur alımı 2021 başvuru nasıl yapılır| KPSS şartsız memur alımı şartları nedir?

KPSS ŞARTSIZ MEMUR ALIMI ŞARTLARI NEDİR?

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

  • Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

  • 18 yaşını bitirmiş olmak ve Memur Alımı için 35 ve işçi alımı için 50 yaşını doldurmamış olmak

  • Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak

  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak

  • Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak

  • İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak

  • Başvuru yapacak adaylar aktif ilanlardan sadece bir tanesine başvuru yapabilir. Başvuru yapılan ilan mülakat sürecini tamamladıktan sonra aday başka bir ilana başvurulabilecektir.

  • Başvurunuzun geçerli olması için internet üzerinden başvurunuzu yaptıktan sonra ilan için istenen belgeleri başvuru süresi dolmadan başvuru yaptığınız ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ulaştırmanız gerekmektedir. Belgelerini teslim etmeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

KPSS şartsız memur alımı 2021 başvuru nasıl yapılır| KPSS şartsız memur alımı şartları nedir?

 

 

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