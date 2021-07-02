KPSS sınav giriş belgesi 2021 yayımlandı mı? 2021 KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu? ÖSYM giriş belgesi indirme PDF

ÖSYM tarafından düzenlenen ve her yıl yüzbinlerce adayın katılım gösterdiği amu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) artık çok az bir zaman kaldı. Adaylar sınava girecekleri yerleri gösteren sınav giriş belgelerine ne zaman erişeceklerini merak ediyor. Bir çok aday sınav öncesinde sınava gireceği okulu gidip görüyor. Bu kapsamda KPSS sınav giriş belgesi 2021 yayımlandı mı? 2021 KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu? sorularının yanıtları yoğun ilgi gördü. Detaylar haberimizde.

KPSS SINAVLAR TARİHLERİ 2021

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınav tarihi: 01.08.2021

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN sınav tarihi: 07.08.2021

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN sınav tarihi: 08.08.2021

2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav tarihi: 15.08.2021

KPSS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecektir.

KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı saat da 14.45'te başlayacak ve 100 dakika sürecektir.

Adaylara Genel Yetenek'ten 60; Genel Kültür'den 60 olmak üzere 120 soru yöneltilecek. Eğitim Bilimleri'nden ise 80 soru sorulacak.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2021 YAYIMLANDI MI?

Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan 2021 KPSS’nin giriş yerlerinin ilanı hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

ÖSYM genellikle giriş belgelerini sınava bir ya da iki hafta gibi bir süre kala açıklıyor.

ÖSYM GİRİŞ BELGESİ İNDİRME PDF

Adaylar ÖSYM’nin resmi web sitesi olan http://ais.osym.gov.tr ‘den sınav giriş belgelerine erişim sağlayabilirler.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM merkezinden yapılan açıklamaya göre tüm KPSS oturumlarının sonuçları aynı gün yani 16 Eylül'de açıklanacak.

KPSS ÖSYM SINAV SONUÇ ÖĞRENME EKRANI