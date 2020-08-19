Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 2020-KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020’de, 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül’de, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül’de yapılacak.

KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim’de, KPSS Ortaöğretim sınavı da 22 Kasım’da, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Sınavda ter dökecek adaylar KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2020? KPSS sınav yerleri belli oldu mu? sorularına yanıt arıyor.

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Genel Kültür- Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavının 6 Eylül'de uygulanacağı biliniyor. Sınav giriş yerleri henüz yayımlanmadı. Belgelerin sınava 10 gün kala açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir. Sınav giriş belgeleri erişime açıldığında aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KPSS GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM (AİS) EKRANI

KPSS SINAVLARI KAÇTA BAŞLAYACAK?

Genel Yetenek-Genel Kültür: 6 Eylül 2020, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 6 Eylül 2020, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 12 Eylül 2020, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 12 Eylül 2020, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 13 Eylül 2020, Saat: 10.15

ÖABT tarihi, sınav tarihi: 20 Eylül 2020, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi

Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati : 14.45

KPSS'DE HANGİ TESTLER UYGULANACAK?

Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak. Sınavda uygulanacak testler aşağıda verildi.