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KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2020? KPSS sınav yerleri belli oldu mu?

KPSS'ye az bir süre kala kamu kurumlarına yerleşmek için sınava girecek yüz binlerce aday sınav giriş belgelerinin erişime açılmasını bekliyor. Peki KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2020? KPSS sınav yerleri belli oldu mu?

KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2020? KPSS sınav yerleri belli oldu mu?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.  2020-KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020’de, 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül’de, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül’de yapılacak.

KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim’de, KPSS Ortaöğretim sınavı da 22 Kasım’da, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Sınavda ter dökecek adaylar KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2020? KPSS sınav yerleri belli oldu mu? sorularına yanıt arıyor.

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

 Genel Kültür- Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavının 6 Eylül'de uygulanacağı biliniyor. Sınav giriş yerleri henüz yayımlanmadı. Belgelerin sınava 10 gün kala açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir. Sınav giriş belgeleri erişime açıldığında aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KPSS GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM (AİS) EKRANI

KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2020? KPSS sınav yerleri belli oldu mu?

KPSS SINAVLARI KAÇTA BAŞLAYACAK?

Genel Yetenek-Genel Kültür: 6 Eylül 2020, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 6 Eylül 2020, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 12 Eylül 2020, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 12 Eylül 2020, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 13 Eylül 2020, Saat: 10.15

ÖABT tarihi, sınav tarihi: 20 Eylül 2020, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi
Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati : 14.45

KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2020? KPSS sınav yerleri belli oldu mu?

KPSS'DE HANGİ TESTLER UYGULANACAK?

Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak. Sınavda uygulanacak testler aşağıda verildi.

  • Sınavda Uygulanacak Testler                        Soru Sayısı               Sınav Süresi
  • Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60)              120                           130 dakika
    Eğitim Bilimleri                                                        80                            100 dakika
    İşletme                                                                    40                             50 dakika
    Muhasebe                                                               40                             50 dakika
    İstatistik                                                                   40                             60 dakika
    Hukuk                                                                      40                             50 dakika
    Kamu Yönetimi                                                        40                             50 dakika
    İktisat                                                                       40                             50 dakika
    Maliye                                                                      40                             50 dakika
    Uluslararası İlişkiler                                                  40                             50 dakika
    Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri                  40                             50 dakika
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  • Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
    İlköğretim Matematik Öğretmenliği
    Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği
    Matematik Öğretmenliği (Lise)                             75                             150 dakika
    Fizik Öğretmenliği
    Kimya Öğretmenliği
    (Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15))
                                                                                     
  • Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
  • Türkçe Öğretmenliği
    Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
    Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
    Tarih Öğretmenliği
    Coğrafya Öğretmenliği
    Biyoloji Öğretmenliği                                              75                             120 dakika
    Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
    Rehber Öğretmen
    Beden Eğitimi Öğretmenliği
    Okul Öncesi Öğretmenliği
    İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği
    (Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15))
                                                                                           
  • Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
  • İngilizce Öğretmenliği
    Sınıf Öğretmenliği                                                     40                         60 dakika
    (Alan Bilgisi (45), Alan Eğitimi (30))
    75 120 dakika
    Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT)
    ( DHBT-1 (20), DHBT-2 (20))                                     
Gülistan Başköy
Gündem Editörü


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