KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2020? KPSS sınav yerleri belli oldu mu?
KPSS'ye az bir süre kala kamu kurumlarına yerleşmek için sınava girecek yüz binlerce aday sınav giriş belgelerinin erişime açılmasını bekliyor. Peki KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2020? KPSS sınav yerleri belli oldu mu?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 2020-KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020’de, 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül’de, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül’de yapılacak.
KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim’de, KPSS Ortaöğretim sınavı da 22 Kasım’da, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Sınavda ter dökecek adaylar KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2020? KPSS sınav yerleri belli oldu mu? sorularına yanıt arıyor.
KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Genel Kültür- Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavının 6 Eylül'de uygulanacağı biliniyor. Sınav giriş yerleri henüz yayımlanmadı. Belgelerin sınava 10 gün kala açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir. Sınav giriş belgeleri erişime açıldığında aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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KPSS SINAVLARI KAÇTA BAŞLAYACAK?
Genel Yetenek-Genel Kültür: 6 Eylül 2020, Saat: 10.15, 130 dakika
Eğitim Bilimleri : 6 Eylül 2020, Saat: 14.45, 100 dakika
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 12 Eylül 2020, Saat: 10.15
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 12 Eylül 2020, Saat: 14.45
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 13 Eylül 2020, Saat: 10.15
ÖABT tarihi, sınav tarihi: 20 Eylül 2020, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi
Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati : 14.45
KPSS'DE HANGİ TESTLER UYGULANACAK?
Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak. Sınavda uygulanacak testler aşağıda verildi.
- Sınavda Uygulanacak Testler Soru Sayısı Sınav Süresi
- Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60) 120 130 dakika
Eğitim Bilimleri 80 100 dakika
İşletme 40 50 dakika
Muhasebe 40 50 dakika
İstatistik 40 60 dakika
Hukuk 40 50 dakika
Kamu Yönetimi 40 50 dakika
İktisat 40 50 dakika
Maliye 40 50 dakika
Uluslararası İlişkiler 40 50 dakika
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 40 50 dakika
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- Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği
Matematik Öğretmenliği (Lise) 75 150 dakika
Fizik Öğretmenliği
Kimya Öğretmenliği
(Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15))
- Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
- Türkçe Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Tarih Öğretmenliği
Coğrafya Öğretmenliği
Biyoloji Öğretmenliği 75 120 dakika
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
Rehber Öğretmen
Beden Eğitimi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği
(Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15))
- Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
- İngilizce Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği 40 60 dakika
(Alan Bilgisi (45), Alan Eğitimi (30))
75 120 dakika
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT)
( DHBT-1 (20), DHBT-2 (20))