KPSS sınav soru ve cevapları | KPSS cevap anahtarı

KPSS soru ve cevapları açıklandı mı? Cevap anahtarı yayınlandı mı? KPSS sınavının ardından arama motorlarında en çok aranan konulardan birisi oldu. Bizde sizler için bu solaru araştırdık. İşte tüm merak edilenler

KPSS SINAV SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS sınav soru ve cevapları henüz açıklanmadı. Sorular ve cevap anahtarları yyaınlanır yayınlanmaz haberimiz güncellenecektir.

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınavlarının sonuçları, 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

KPSS A VE KPSS B NEDİR?

– A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

– B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, 2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 28 Temmuz 2019'da düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 29 Ağustos'ta duyurulacak.

2019 KPSS lisans sınav başvuruları 3 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 15 Mayıs 2019'da sona eriyor. KPSS geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2019 saat 23:59’a kadardır. KPSS Ön lisans ve KPSS Ortaöğretim sınavları, 2019 yılında yapılmayacak. Sınavlar ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılacak.

KPSS'YE GİRMEK İÇİN MEZUN OLMAK ŞART MI?

Sınav puanı 2 yıl geçerli olduğu için, sınava girecek adayda mezuniyet şartı aranmaz. Ancak tercih işlemlerinin yapılacağı son tarih itibariyle mezun olmak gerekir.

KPSS SINAVLARI VE TESTLERİ NELERDİR?

Genel Yetenek:

KPSS’de tüm adayların girdiği ortak sınavdır. 30 Türkçe ve 30 Matematikten oluşan toplam 60 soruluk bir testtir.

Genel Kültür:

KPSS’de tüm adayların girdiği ortak sınavdır. Toplam 60 sorudur. Tarih, coğrafya ve vatandaşlık alanlarından oluşur, Bu iki sınav (60+60=120 soru, 120 dakika) cumartesi sabah (CS) tek oturum şeklinde yapılır.

Eğitim Bilimleri:

Sadece öğretmen adaylarının girdiği sınavdır. Cumartesi öğleden sonra (CÖS) tek oturumda yapılır. 80 soru 100 dakikadır.

Alan Bilgisi (CS) Testi (hukuk-iktisat-işletme-maliye-muhasebe):

Pazar sabahı (PS) yapılır. Her bir alandan 30 soru sorulur. Sınav 150 sorudan oluşur ve 160 dakikadır.

Alan Bilgisi (PÖS) Testi (çeko-ekonometri-istatistik-kamu yönetimi-uluslararası ilişkiler):

Pazar öğleden sonra (PÖS) yapılır. Her bir alandan 30 soru sorulur. Sınav 150 sorudan oluşur ve 160 dakikadır.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınav (ÖABT):

Öğretmen adayları için yapılan sınavdır. ÖSYM’nin belirlediği öğretmenlik alanlarında yapılır. 50 soru için 75 dakika cevaplama süresi verilir.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT):

Diyanet işleri başkanlı kadrolarına yapılacak atamalar için kullanılır.

Not: Bu tarz KPSS’lerin yapısı uygulanışı ve soru sayısında değişiklikler sık olmaktadır. Adayların ÖSYM’yi takip etmeleri tavsiye olunur.

KPSS P3 PUANIYLA NERELERE BAŞVURULUR?

• Gümrük Müsteşarlığı

• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

• Maliye Bakanlığı

• Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

• T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

• Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

• Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

• Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

• Orman Genel Müdürlüğü

• Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

• Makina Kimya Endüstrisi

• Adalet Bakanlığı Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma…)

• Polislik (POMEM)

• TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

KPSS ATAMALARI

A-Grubu Atamaları:

İlgili bakanlıklar ya da devlet kurumları tarafından yapılır.

Öğretmenlik Atamaları:

MEB tarafından merkezi yerleştirme ile yapılır. Her yıl Ağustos-Eylül aylarında ve son yıllarda Şubat ayında alım yapılır. Aşağıda 2015 eylül atamasına ilişkin bilgiler verilmiştir.

ÖSYM tarafından yapılan KPSS Atamaları (2015 KPSS/1, 2015 KPSS/2):

Her yıl ÖSYM tarafından yapılan memur alımlardır. Genel memur alımları olduğu gibi sade belli bakanlık ya da kurumlar (sağlık bakanlığı, diyanet işleri başkanlığı vb.) içinde yapılabilmektedir. Gerekli şartları taşıyan adaylar arasında KPSS puanına göre merkezi yerleştirme ile yapılır. Ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyinde yerleştirme yapılır.

KPSS NEDİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan bir sınavdır. KPSS, öğretmenler de dahil kamu kurumlarına atanacak personeli seçmek için gerçekleştirilir.

İlk olarak 1999'da başlayan sınavın adı 1999 ve 2000 yıllarında Devlet Memurluğu Sınavı (DMS), 2001'de Kurumlar için Merkezi Eleme Sınavı (KMS) oldu. 2002'den itibaren de Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) adıyla düzenleniyor.