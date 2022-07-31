KPSS'de de manzara değişmedi! Sınava geç kalan aday, dakikalarca dil dökse de sınav salonuna alınmadı!

Tüm ülkede 1 milyondan fazla kişinin katıldığı Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilk oturumu, bugün saat 10:15 itibarıyla başladı. Sınava alımların başlangıç saatinden 15 dakika önce sona erdiği sınava, kapıların kapanmasının ardından girmeye çalışan adaylar yürek burktu. Her sınavda olduğu gibi bu sınavda da değişmeyen manzara, sınava giremeyen adayları olduğu kadar olaylara şahit olan vatandaşları da üzdü.

"BEN ÖNCEDEN GİRMİŞTİM"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde sınava girecek bir aday da, geç geldiği gerekçesiyle kapıdan içeri alınmadı. Saatler 10:03'ü gösterirken fakülte kapısına gelen aday, görevlilerle olan sözlü mücadelesinde başarısız oldu. Kapıyı zorlayarak, camlara vurarak kendi çabasıyla içeri girmeye çalışan genç kadın, “Ben önceden girmiştim. Sınav giriş belgemi unuttuğum için geri çıktım. Belgemi alıp geldim” şeklinde konuşarak ikna etmeye çalışsa da içeri girmeyi başaramadı.