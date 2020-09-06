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  3. KPSS'de sorulan Osman Hamdi Bey'in, Kur'an Okuyan Kız tablosu gündem oldu!

KPSS'de sorulan Osman Hamdi Bey'in, Kur'an Okuyan Kız tablosu gündem oldu!

KPSS Lisans Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumu tamamlandı. Milyonlarca vatandaşın girdiği sınavda, Osman Hamdi Bey'in tablosu Kur'an Okuyan Kız tablosu soruldu. Peki, KPSS'de sorulan Kur'an Okuyan Kız tablosu sorusu neydi? Detaylar haberimizde...

KPSS'de sorulan Osman Hamdi Bey'in, Kur'an Okuyan Kız tablosu gündem oldu!

Bugün yapılan KPSS'de sorulan Osman Hamdi Bey'in Kur'an Okuyan Kız tablosu, internette gündem oldu. Sosyal medyada herkesin diline düşen soru, herkes tarafından merak edilen hale geldi. Peki, Peki, KPSS'de sorulan Kur'an Okuyan Kız tablosu sorusu neydi? Detaylar haberimizde...

KUR'AN OKUYAN KIZ TABLOSU

Türk resim sanatının öncülerinden Osman Hamdi Bey'in 1880 yılında yaptığı Kur'an Okuyan Kız tablosunun 2019'da Londra'da 6.3 milyon sterline satılmasından sonra İstanbul Hanımefendisi isimli eseri Viyana'da 1,5 milyon euro'ya, Yeşil Cami'de Kuran Dersi tablosu ise aynı gün Londra'da 4 milyon 640 bin sterline alıcı buldu.

TÜRKİYE'NİN EN PAHALI TABLOSU OLDU

Osman Hamdi Bey'in 1880 yılında yaptığı Kur'an Okuyan Kız tablosu eylül ayının son haftasında Londra'da Bonhams Müzayede Evi'nde 6.3 milyon sterline alıcı buldu. Türkiye'nin en pahalı tablosu unvanını alan eserin alıcısının Malezya İslam Sanatları Müzesi olduğu ve eserin ilk kez British Museum'da sergileneceği açıklandı.



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