Kraliçe 2. Elizabeth anlaşmasız Brexit’i önleyen tasarıyı onayladı

Tasarıya göre, İngiliz hükümetinin 19 Ekim tarihine kadar AB ile anlaşma sağlayamaması halinde veya anlaşmasız Brexit için parlamento onayı sağlanamaması söz konusu olması halinde, AB'den 3 aylık erteleme talep edecek.

Buna karşın AB farklı bir tarih teklif edecek olursa, Brexit için kabul ya da ret yetkisi hükümette değil parlamentoda olacak.

BAŞBAKAN BORIS JOHNSON KARARLI

İngiliz basını, Başbakan Boris Johnson’ın yasanın uygulanmaması konusunda kararlı olduğunu ve fiili durum yaratarak İngiltere’nin 31 Ekim’de AB’den ayırmayı planladığını yazdı.

Johnson’ın bu hamlesine karşın parlamentodaki milletvekillerinin konuyu yargıya taşıyabileceği bildirildi.