Kraliçe 2. Elizabeth anlaşmasız Brexit’i önleyen tasarıyı onayladı
Kraliçe 2. Elizabeth bugün Muhafazakar Parti'deki muhalif milletvekillerinin desteğiyle parlamentodan geçen ve anlaşmasız Brexit’i önleyen tasarıyı onayladı. Tasarı böylelikle 2. Elizabeth'in onayı ile yasalaşmış oldu.
Tasarıya göre, İngiliz hükümetinin 19 Ekim tarihine kadar AB ile anlaşma sağlayamaması halinde veya anlaşmasız Brexit için parlamento onayı sağlanamaması söz konusu olması halinde, AB'den 3 aylık erteleme talep edecek.
Buna karşın AB farklı bir tarih teklif edecek olursa, Brexit için kabul ya da ret yetkisi hükümette değil parlamentoda olacak.
BAŞBAKAN BORIS JOHNSON KARARLI
İngiliz basını, Başbakan Boris Johnson’ın yasanın uygulanmaması konusunda kararlı olduğunu ve fiili durum yaratarak İngiltere’nin 31 Ekim’de AB’den ayırmayı planladığını yazdı.
Johnson’ın bu hamlesine karşın parlamentodaki milletvekillerinin konuyu yargıya taşıyabileceği bildirildi.
Etiketler : Boris Johnson, Brexit
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