Kraliyet muhafızının görev aşkı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Küçük çocuğu ezip geçti, arkasına bile bakmadı!

İngiltere'de Kraliyet Muhafızlarının rutin yürüyüşünde korkunç bir olay yaşandı. Bir muhafız önüne çıkan çocuğa aldırmadan yürümesine devam ederken, ayağındaki ağır botlarda küçük çocuğu ezerek geçti. Ardına bile bakmadan yürüyüşe devam eden Muhafız, hem yabancı hem de Türk basının gündemine bomba gibi düştü. Muhafıza sosyal medyada ağır eleştiriler gelmeye devam ediyor.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Rutin yürüyüş esnasında çocuğu gözünü kırpmadan ezip geçen Muhafız, sosyal medyada viral oldu. Görüntüleri izleyenlerin şaşkınlığı yorumlara da yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan anlar, 1 milyon 800 bin görüntüleme aldı.

Konuya ilişkin resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Bugün erken saatlerde Londra Kulesi'nde rutin bir devriye sırasında meydana gelen bir olaydan haberdarız" denildi.