Kraliyet'in en güzel kızı Amelia Windsor kullanılmış iç çamaşırlarını satışa sundu!

Prens William ve Harry'nin 24 yaşındaki kuzeni Lady Windsor, gorillere yardım eden bir vahşi yaşam yardım kuruluşuna para toplamak için iç çamaşırlarını bir uygulamada satmaya başladı.

Dolce ve Gabanna iç çamaşırlarını 50 sterline satması gerekirken yeni oldukları gerekçesiyle 350 sterline satan genç Lady, toplanılan paradan gayet memnun.

NEYSEKİ SADECE İÇ ÇAMAŞIRI SATMIYOR

Ünlü modelin aynı zamanda bir kot pantolonu 8 sterline ve bir kot ceketi de 20 sterline sattığı görüldü. Tüm elde ettiği geliri hayır kurumuna bağışlayacağı için gururlu olan Windsor " "Bu kıyafetlerle çok mutlu zamanlar geçirdim ama şimdi yeni arkadaşlar ve yeni maceralar için hazırlar. Tüm satışlarımı hayır kurumuna bağışlayacağım, bunun için çok gururluyum" ifadelerini kullandı.

AMELİA WİNDSOR KİMDİR?

Amelia Windsor 24 Ağustos 1995 tarihinde Cambridge'de bulunan Rosie Hastanesinde doğdu. George Windsor, St Andrews Kontu ve Sylvana Tomaselli'nin en küçük çocuğudur. Amelia İngiliz Kraliyet ailesinin güzel ve en genç üyesidir.

Büyük büyükanneler ve büyük büyükbabalar: Princess Marina of Greece and Denmark,

Büyükanneler ve büyükbabalar: Duke of Kent,

Ebeveynler: George Windsor, Earl of St Andrews, Sylvana Tomaselli

Kardeşleri: Lady Marina Charlotte Windsor, Edward Windsor, Lord Downpatrick