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Kraliyet'in en güzel kızı Amelia Windsor kullanılmış iç çamaşırlarını satışa sundu!

Prens Willliam ve Harry'nin kuzeni olan ve tahta geçişte 38. sırada bulunan ve İngiliz Kraliyet ailesinin en güzel kadını seçilen 24 yaşındaki model Amelia Windsor, internet aracılığıyla kullanılmış iç çamaşırı ve pantolonlarını satmaya başladı. Genç model, satıştan elde edeceği tüm geliri hayır kurumlarına bağışlayacağını duyurdu.

Kraliyet'in en güzel kızı Amelia Windsor kullanılmış iç çamaşırlarını satışa sundu!

Prens William ve Harry'nin 24 yaşındaki kuzeni Lady Windsor, gorillere yardım eden bir vahşi yaşam yardım kuruluşuna para toplamak için iç çamaşırlarını bir uygulamada satmaya başladı.

Kraliyet'in en güzel kızı Amelia Windsor kullanılmış iç çamaşırlarını satışa sundu!

NEYSEKİ SADECE İÇ ÇAMAŞIRI SATMIYOR

Ünlü modelin aynı zamanda bir kot pantolonu 8 sterline ve bir kot ceketi de 20 sterline sattığı görüldü. Tüm elde ettiği geliri hayır kurumuna bağışlayacağı için gururlu olan Windsor " "Bu kıyafetlerle çok mutlu zamanlar geçirdim ama şimdi yeni arkadaşlar ve yeni maceralar için hazırlar. Tüm satışlarımı hayır kurumuna bağışlayacağım, bunun için çok gururluyum" ifadelerini kullandı.

Kraliyet'in en güzel kızı Amelia Windsor kullanılmış iç çamaşırlarını satışa sundu!

AMELİA WİNDSOR KİMDİR?

Amelia Windsor 24 Ağustos 1995 tarihinde Cambridge'de bulunan Rosie Hastanesinde doğdu. George Windsor, St Andrews Kontu ve Sylvana Tomaselli'nin en küçük çocuğudur. Amelia İngiliz Kraliyet ailesinin güzel ve en genç üyesidir.

Büyük büyükanneler ve büyük büyükbabalar: Princess Marina of Greece and Denmark,
Büyükanneler ve büyükbabalar: Duke of Kent,
Ebeveynler: George Windsor, Earl of St Andrews, Sylvana Tomaselli
Kardeşleri: Lady Marina Charlotte Windsor, Edward Windsor, Lord Downpatrick

Kraliyet'in en güzel kızı Amelia Windsor kullanılmış iç çamaşırlarını satışa sundu!

Kraliyet'in en güzel kızı Amelia Windsor kullanılmış iç çamaşırlarını satışa sundu!

 

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