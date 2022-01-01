Krank ne demek, TDK'ya göre Krank kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Krank ne demek? Krank TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi krank kelimesi. Peki krank ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre krank nedir, krank kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KRANK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Krank kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Krank kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre krank kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir motorda biyellerin doğrusal hareketini dairesel harekete çeviren dingil

- Sac, çinko, dökme demir, bakır vb. borunun yönünü değiştirmeye yarayan kıvrım



KRANK KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- krank mili

