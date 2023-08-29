Kredi çekeceklerin dikkatine! Bankaların yeni faiz kredi oranları belli oldu! İşte detaylar

Merkez bankası faiz kararı açıklamasından sonra birçok bankanın kredi oranlarını bolgegundem.com olarak sizler için derledik..



Ziraat Bankası Kredi Faiz Oranları:

Tüketici kredisi: %2,69

Taşıt kredisi: %2,54

Konut kredisi: %2,19

Halkbank Kredi Faiz Oranları:

İhtiyaç kredisi: %2,89

Taşıt kredisi: %2,69

Konut kredisi: %2,19

Akbank Kredi Faiz Oranları:

İhtiyaç kredisi: %2,94-3,04

Taşıt kredisi: %4,89

Konut kredisi: %2,99

Türkiye İş Bankası Kredi Faiz Oranları:

İhtiyaç kredisi: %2,95-3,35

Taşıt kredisi: %3,49

Konut kredisi: %2,85

Yapı Kredi Bankası Kredi Faiz Oranları:

Bireysel ihtiyaç kredisi: %4,23

Konut kredisi: %3,19

Taşıt kredisi: %5,70

QNB Finansbank Kredi Faiz Oranları:

İhtiyaç kredisi: %1,99

Standart konut kredisi: %3,21

Taşıt kredisi: %4,14

Vakıfbank Kredi Faiz Oranları:

Konut kredisi: %2,19

İhtiyaç kredisi: %2,69

Taşıt kredisi: %2,54

Denizbank Kredi Faiz Oranları:

Mortgage kredisi: %3,29

Taşıt kredisi: %4,49

İhtiyaç kredisi: %2,89

Merkez Bankası'nın politika faiz oranındaki artışın ardından bankaların kredi faiz oranlarını güncellemesi bekleniyordu. Bu güncellemelerle birlikte tüketici, konut ve taşıt kredilerindeki faiz oranları da yeniden belirlendi. Faiz oranlarındaki değişiklikler, finansal piyasalar ve ekonomi üzerindeki etkileriyle dikkat çekmektedir. Yatırımcılar ve kredi almak isteyen bireyler, güncel faiz oranlarını yakından takip etmelidir. Bu oranlar, finansal kararlarını etkileyebilir ve ekonomik stratejilerini belirlemelerine yardımcı olabilir.