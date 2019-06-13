Kredi kartı asgari ödemelerinde flaş değişiklik!

Kart limitine göre belirlenen asgari tutar ödemesi, kart limitine bakılmaksızın tüm kartlarda asgari yüzde 30 olarak belirlendi. Bir yıllık kredi kartları için ise asgari tutar ödemesi yüzde 40’ı oldu.

Kredi kredi asgari tutar ödemelerinde değişikliğe gidildi. Banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmelikte yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni düzenlemeye göre önceden kart limitine göre belirlenen asgari tutar ödemesi, kart limitine bakılmaksızın tüm kartlarda asgari yüzde 30 olarak belirlendi. Bir yıllık kartlar için ise borcun asgari yüzde 40’ı ödenecek.