"Kredi kartı geçerlidir" diyen davulcuya pos cihazıyla bahşiş ödedi! "Şaka yapıyor zannettim..."

Olay Adana'nın Seyhan ilçesinde Abdullah Taş ve Elif çiftinin nişan töreninde gerçekleşti. 5 Temmuz'da gerçekleştirilen nişan törenlerinde halay çeken misafirler, davulcunun bahşiş toplaması üzerine bahşişlerini veriyorlardı. Sıra nişanlanan Abdullah Taş'ın ağabeyi Mahfuz Taş'a gelmişti ki davulcu, "Çok bahşiş dağıttım, üzerimde kalmadı" yanıtıyla karşılaştı. Pos cihazı getiren davulcu, "Kredi kartı geçerlidir" şeklinde cevap verince şaşıran ağabey Mahfuz Taş, kredi kartıyla bahşiş ödemesi yaptı. Kayıt altına alınan o anlar sosyal medyada paylaşılınca binlerce kişi tarafından ilgi gördü.

"ŞAKA YAPIYOR SANDIM"

Görüntülerin yayılmasının ardından gazetecilerle röportaj yapan Mahfuz Taş, başına gelen olaydan dolayı şaşkın olduğunu belirterek, “Kardeşimin nişanının olduğu gün çok fazla bahşiş verdim. Gecenin sonuna doğru davulcu tekrardan yanıma yanaştı ve halay esnasında önümde çalıp bahşiş istedi. Ben de üzerimde para kalmadığını gösterdim. O da bunun üzerine gidip pos cihazı getirdi. Ben şaka yapıyor zannettim ama pos cihazını getirince kredi kartını çıkartıp temassız işlemle bahşiş verdim. O anı da arkadaşlarımız videoya almış. Video hiç beklemediğimiz kadar sosyal medyada ilgi gördü” şeklinde konuştu.

Yeni bir akım başlamış olabileceğini söyleyen Mahfuz Taş, “Artık kimse günümüzde yanında nakit para taşımıyor. Bundan sonra davulcular düğünlere pos cihazı ile giderler” ifadelerine yer verdi.