Kredi kartı kullananlar dikkat! Faiz oranları değişti...

TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de bugün yayımlandı. 12 Kasım 2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan söz konusu tebliğin 4'üncü maddesinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliğe göre Merkez Bankası faiz oranını yüzde 2,00, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı ise yüzde 1,60 olarak belirledi.

Buna göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,00, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,60 şeklinde değiştirildi.

Aynı tebliğin 5'inci maddesinde de şu değişikliğe gidildi:

"Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,40’tır. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,00’dır.”

1 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe girecek bu tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütüyor.

Bu arada, 6 Nisan 2019'da yayımlanan Resmi Gazete'de TCMB tarafından 1 Nisan 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,65, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,72, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,22 olarak belirlenmişti

Böylelikle 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek tebliğ ile kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranları düşürülmüş olacak.