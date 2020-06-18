Bakanlığın "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlara ilişkin süre yeniden düzenlendi.



Buna göre, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt içindeki harcamalarda taksit sayısı 18 ay olarak uygulanacak.

DEĞİŞİKLİK YAPILMADI

Fiyatı 3,500 TL’nin üstünde olan cep telefonu satışlarında üç ay, video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayar satışları ile fiyatı 3,500 TL’nin üstünde olan televizyon satışlarında altı ay olarak düzenlenen kredi taksitlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalar ise, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ve mobilya satışları için kredi kartı taksit sayısını 18 ay olarak düzenleyen madde kapsamına alındı. (REUTERS)

BDDK: 12 AYDAN 18 AYA YÜKSELTİLDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da söz konusu harcamalarda kredi kartı taksit sınırını 9 Haziran'da 12 aydan 18 aya yükseltmişti.