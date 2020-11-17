İhtiyaç, konut, taşıt ana başlıkları olmak üzere her ihtiyaca yönelik kredi çeşidi Halkbank bünyesinde bulunmakta. Sunulan bu kredi çeşitlerine göre de başvuru yolları değişiklik göstermekte.

Kredi nasıl çekilir? Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Halkbank kredi kullanmak isteyen müşterilerine birçok seçenek sunmakta. Geleneksel yolla şubeden başvuru yaparak kredi kullanabilir ya da dijital kanallardan başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Halkbank Şubeden Başvuru

Yüz yüze görüşüp kredi başvurusunu yapmak isteyen müşteriler kendilerine en yakın Halk bank şubesine giderek müşteri temsilcisi ile görüşebilir ve kredi başvurusunu tamamlayabilir.

En Yakın Halkbank Şubesi

Size en yakın Halk bank şubesini www.halkbank.com.tr adresinden kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

Dijital Başvuru

Halkbank finans tarafından sunulan bazı kredi seçeneklerine kısa mesaj ile başvuru yapmak mümkün.

Nedir Bu Kredi Seçenekleri?

-Hali Hazırda Maaş Ödemesini Halkbank’tan Alanlar

-Devlet ve Kamu Kurumu Çalışanlarına

-Sektör Olarak Özel'de Çalışanlara

-Hızlı ve Kolay Kredi

Nasıl Başvurulabilir?

Yukarıda sunulan kredilere şubeye gitmeden cep telefonunuzdan SMS ile başvuru yapabilirsiniz. Aralarında boşluk bırakarak KREDİ, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar 3452’ye SMS atıldığı takdirde başvurunuz incelenip yine tarafınıza SMS yolu ile dönüş yapılacaktır. İhtiyacınıza yönelik kredi seçeneklerini www.halkbank.com.tr adresinden inceleyebilir, tanımlanan anahtar kelime ile kolayca evinizden çıkmadan başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Kredi Çekme Şartlar Nelerdir?

Kredi türüne göre şartlar değişiklik gösterebilse de Halkbank’ın kredi çekebilmek için istediği koşullar aşağıda listelenmektedir;

-18 yaşını doldurmuş olmak

-Başvurulan krediye göre yeterli gelire sahip olmak ve bu geliri belgeleyebilmek

-Başvurulan Krediye Göre Yeterli Kredi Puanına Sahip Olmak

-Yine Başvurulan Krediye Göre Belirli Bir Süre Sigortalı Olarak Çalışmış Olmak

Diğer Şartlar

Taşıt ve konut kredilerinde ruhsat ve tapu talep edilmekte, kredi başvuruları bu belgeler üzerinden ilerlemektedir. Dijital başvuru bu kredi türlerinde mümkün olmamaktadır. Bu sebeple çekmek istediğiniz kredi bu kredi türlerinden birisi ise www.halkbank.com.tr adresinde gerekli tüm belgeleri ve size en yakın şubeyi ayrıntılı şekilde görüntüleyebilirsiniz. Şubelere giderek müşteri temsilcisinden gerekli belgeleri öğrenmeniz de başvuracağınız diğer yoldur.



