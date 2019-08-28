Kremalı Ispanaklı Börek nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Kremalı Ispanaklı Börek

Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün Kremalı Ispanaklı Börek yapacak. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Kremalı Ispanaklı Börek yapılır? ise merak konusu oldu. Kremalı Ispanaklı Börek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte Kremalı Ispanaklı Börek tarifi.

KREMALI ISPANAKLI BÖREK NASIL YAPILIR?

Malzemeler :

*5 adet yufka

*1kg ıspanak

*1 paket krema

*1 kase beyaz peynir

*Tuz

*Karabiber, Pulbiber

Üzerine:

*3 yemek kaşığı tereyağ

*1 yumurta sarısı

Ispanağı yıkayıp, doğrayın.Derin ve büyük bir tencereye su koyup kaynatın.

Ispanakları bu suda 3-4 dakika haşlayıp süzgece alın. Ispanakları sıkıp iç harcı yapacağınız kaba koyun. Üzerine krema, peynir, tuz ve biberleri ekleyip karıştırın.

Yufkaları ortadan ikiye bölün. Bölünmüş yufkayı tezgaha serin, düz kenarına harcı koyup, çok gevşek olmadan gül şeklinde sarın.Yağlı kağıt serili tepsiye koyun. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayarak tepsideki yufkanın etrafına dolayın. Tereyağını eritin, içerisine yumurta sarısı ilave edip çırpın, böreğin üzerine sürün. Böreği 1 saat kadar dinlendirip 200 derece önceden ısıtılmış fırında kızarıncaya kadar pişirin.

Not: 5 yufkadan yukarıda tepside gördüğünüzün haricinde 1 küçük börek daha çıkıyor. Birde iç harçta krema olduğu için yufkalara başka birşey sürmenize gerek yok.