Kremlin: Rus muhalif Navalnıy, ülkesine dönmekte özgür!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'da tedavi gören Rus muhalif Aleksey Navalnıy'nın Rusya'ya dönmekte "özgür" olduğunu söyledi. Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus muhalif Navalnıy’ın zehirlenmesi iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Zehirlendiği iddiasıyla Almanya’nın başkenti Berlin’deki Charite Hastanesinde tedavisi devam eden Navalnıy'ın Rusya'ya dönme ihtimalini değerlendiren Peskov, "Rus vatandaşları, ülkeden ayrılma ve ülkeye dönme konusunda özgürdür." dedi.

"RUSYA'DAN AYRILMADAN ÖNCE ZEHİRLENME BELİRTİSİ YOKTU"

Fransa ve İsveç'teki laboratuvarlarda Navalnıy'nın toksikolojik testlerin yapıldığını hatırlatan Peskov, "Rus uzmanlara neden böyle bir fırsat verilmediğini anlamıyoruz." diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Almanya'ya ziyaretinin iptal edilmesi konusuna da değinen Peskov, bu ziyarete ihtiyaç olmadığını ve ikili ilişkileri kötü şekilde etkileyecek herhangi bir neden bulunmadığını dile getirdi.

Öte yandan, Rusya Dış İstihbarat Servisi (SRV) Başkanı Sergey Narışkin, Navalnıy'nın toksik tahlillerin ülkesinde yapıldığını ve toksik maddelerin bulunmadığını ileri sürdü.

Narışkin, "Navalnıy'nın vücudunda Rusya'dan ayrılmadan önce herhangi bir toksik madde yoktu." ifadelerini kullandı.

Navalnıy'ın ekibinden Kira Yarmış da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ülkeye dönüşle ilgili, "Bir kez daha teyit ediyorum. Bunun dışında bir seçenek hiçbir zaman düşünülmedi." ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşmasının ardından uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül'de, Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Seibert, dün de Navalnıy'ın zehirlendiğinin İsveç ve Fransa'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını kaydetmişti.

Charite Hastanesi, 7 Eylül'de, Navalnıy'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan çıktığını bildirmişti.

